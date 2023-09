Ne pozabljajo na tiste, ki bodo ostali digitalno manj spretni

V nadaljevanju preberite:

Do leta 2030 bodo vse najpomembnejše javne storitve – od obiska notarja, urejanja upokojit­ve, nakupa vozila, iskanja zdravnika do elektronskega vlaganja in vročanja v sodnih postopkih … – zagotovljene na spletu in dostopne vsem uporabnikom. Pozabljeni naj ne bi bili niti tisti, ki digitalno niso spretni in teh znanj še nimajo oziroma jih ne bodo usvojili.