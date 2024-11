Oskrbovalci omejijo svoje življenje, prosti čas in rekreacijo

V nadaljevanju preberite:

»Če je torej za oskrbovalce pomembno, da so na trgu dela (vsaj do neke mere), je seveda izjemnega pomena, da trg dela, zaposlovalci in sodelavci oskrbovalca oskrbovanje kot posebno družinsko situacijo prepoznavajo in da oskrbovalcem omogočajo vzdrževanje zaposlitve ali vrnitev na delovno mesto, ko oskrbovalna situacija mine,« pravijo avtorice raziskave o konfliktu med delom in družinskim življenjem pri neformalnih oskrbovalcih v Sloveniji.