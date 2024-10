Pet povezanih prostorov za vključevanje invalidov in starejših

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je bila leta 2008 med prvimi državami, ki je ratificirala konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov. Dve leti pozneje je sprejela zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Zimi). Po petnajstih letih, konec prihodnjega leta, bo začela veljati določba tega zakona, da morajo biti poleg novogradenj prebivalcem z oviranostmi prilagojene tudi obstoječe stavbe. Ker bo tudi po letu 2025 na tem področju ostalo še veliko dela, tega časovnega roka ne bo mogoče doseči.

Rešitve za mobilnost invalidov in starejših želijo povezati v enotno državno platformo z imenom Zgodba petih prostorov. Platforma mobilnosti in spletne dostopnosti za invalide in starejše, ki naj bi jo financiralo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, bo v enotni državni platformi vključevala podatke za dostopnost notranjega prostora javnih objektov, zunanjega prostora pločnikov, cest, avtobusnih in železniških postaj itd. ter podatke za dostopnost spletnega prostora. Vključevala bo tudi informacije o prevozih na klic, to je socialni prostor, in s tehnologijo podprto vadbo v domačem prostoru, to je virtualni prostor in prostor umetne inteligence.