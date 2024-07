Privržena naravi in preprostim ljudem

V nadaljevanju preberite:

Upokojena urednica, producentka, novinarka in publicistka Jasna Vidakovič, ki je na področju slovenske ljudske glasbe, ljudskih pesmi in narečnih pripovedi na slovenskem radiu in drugje opravila ogromno delo in v marsičem orala ledino, bo čez nekaj dni, 7. avgusta, dopolnila 77 let. Sedmica je v ljudskih pripovedih srečna številka, pri njej so se združile tri in bodo torej lahko premagale urok nesrečnega leta. Sogovornica je namreč letos spomladi izgubila mamo, Nado Tarman, še eno slovensko radijsko legendo, ki je malo pred tem praznovala 102. rojstni dan.