Ciper – sredozemski biser, ki očara poleti in pozimi

Poznamo tudi take, ki ponujajo nepozabno raziskovalno izkušnjo. No, nekatere pa omogočajo kar oboje v enem. Ena takih je prav gotovo Južni Ciper.

Ciper je tretji največji otok v Sredozemskem morju in turistično zanimiv že zaradi svoje upravne razdelitve. Severni del si namreč lastijo Turki, zato za vstop potrebujete potni list, uradni jezik je turščina, denarna enota pa turška lira.

Popolnoma drugačna je slika na južnih dveh tretjinah otoka. To je Republika Ciper, samostojna država, članica Evropske unije, kamor lahko Slovenci potujemo zgolj z osebno izkaznico. Uradna denarna enota na jugu Cipra je evro, zato vam ni treba skrbeti glede menjave denarja, območje pa pretežno naseljujejo Grki, zato se boste tu počutili kot na kakšnem grškem otoku – le da so tu cene občutno nižje!

Spoznajte dragulj Sredozemlja. FOTO: Počitnice.si d.o.o.

Grški vpliv je na Južnem Cipru mogoče čutiti na vsakem koraku: zlate peščene plaže, ki slovijo po svoji urejenosti in čistoči, boža čarobno Sredozemsko morje, v okolici je mogoče najti pravo bogastvo naravnih in kulturnih znamenitosti ter zgodovinskih obeležij, lokalne restavracije močno spominjajo na grške taverne, kjer lahko uživate v slastnih jedeh, kot so meze, suvlaki in znameniti sir halloumi, močno pa se čutijo tudi vplivi turške, arabske in angleške kulinarike.

Južni Ciper je odlična počitniška destinacija poleti in pozimi, zato izkoristite izjemno ponudbo z vključenim letalskim prevozom iz Zagreba na Počitnice.si in že danes rezervirajte zimski ali poletni dopust v osrčju Sredozemlja tudi do 30 % ugodneje!

FOTO: Počitnice.si d.o.o.

Popolna počitniška destinacija v vseh letnih časih

Južni Ciper se lahko pohvali s prijetnim podnebjem vse leto. Zima, pomlad in pozna jesen so kot nalašč za raziskovanje in odkrivanje naravnih lepot otoka ter obisk znamenitosti, saj so temperature prijetno pomladne, turistov pa je občutno manj kot v poletni sezoni. Po drugi strani so poletja na Južnem Cipru sončna, vroča in za odtenek vetrovna, kar je popoln recept za neskončno uživanje v morskih dogodivščinah in vodnih športih.

Najbolj znano letovišče Južnega Cipra je Paphos, katerega priobalni pas je gosto posejan s hotelskimi kompleksi, ki jih povezuje čudovita sprehajalna pot. Prav tako je tu dobro organiziran tudi javni prevoz, zato se lahko hitro in preprosto podate na zanimivo raziskovalno dogodivščino. Poleg zasebnih hotelskih tu najdete tudi kopico javnih plaž (Sandy, Potima, Corallia ...), najbolj znana pa je vsekakor Lara Beach, kjer je postaja za zaščito populacije morskih želv in je zato nekaj, kar morate videti v vseh letnih časih.

FOTO: Shutterstock

Na Južni Ciper iz Zagreba hitro in ugodno z letalom vsak teden, vse leto

Naj bo pozimi ali poleti – počitnice so namenjene odmiku od vsakodnevne rutine, sprostitvi in uživanju. Prav zato nam je praviloma bolj pomembna izkušnja na destinaciji kot pa sama pot do tja. To je tudi eden glavnih razlogov za priljubljenost nizkocenovnih letalskih prevozov, ki vas za smešno ceno popeljejo na sanjske destinacije po vsej Evropi.

FOTO: Počitnice.si d.o.o.

Na Počitnice.si so zato pester nabor kakovostnih hotelov in apartmajev na Južnem Cipru iz lastne baze povezali z nizkocenovnim letalskim prevozom z letališča v Zagrebu , večkrat na teden, vse leto. Tako si dopust na Južnem Cipru resnično lahko prilagodite popolnoma po meri, saj poleg klasičnih 7 oziroma 14 dni lahko izberete tudi 5-, 9- ali 10-dnevni oddih!

FOTO: Shutterstock

To pomeni, da si lahko privoščite super ugoden oddih na Južnem Cipru ali pa prihranek od letalskih vozovnic investirate v izbiro kakovostnejšega hotela in storitve. A pozor, več ko je zasedenih sedežev na letalu, višja je cena letalske vozovnice in posledično tudi počitniškega aranžmaja. Zato pohitite in izkoristite neverjetne popuste za zgodnje rezervacije – tudi do 30 %!

Preverite celotno akcijsko ponudbo počitnic na Južnem Cipru TUKAJ ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si in že v nekaj urah vam bodo izkušeni svetovalci poslali nabor najboljših ponudb glede na želeni termin in pričakovano namestitev. Za več informacij lahko pokličete tudi na 01/280 30 00 ali pa se med ponedeljkom in soboto oglasite v fizični poslovalnici Počitnice.si v nakupovalnih središčih Supernova Rudnik v Ljubljani, v Supernovi Šiška v Ljubljani in Supernova Kranj Primskovo.

FOTO: Počitnice.si d.o.o.

Južni Ciper – edinstvena počitniška izkušnja, ki je nikoli ne boste pozabili

Južni Ciper je dragulj v središču Sredozemlja, kjer se prepletata starodavna zgodovina in sodobna kultura. Še posebej izrazito se to kaže v mestu Paphos, kjer se vsekakor splača sprehoditi do mestnega gradu in starega mestnega jedra ter obiskati Arheološki park Kato s kraljevimi grobnicami, mozaiki in ostanki nekdanjih vil. V bližini je tudi Afroditina skala, kjer naj bi se po zločinu iz strasti rodila Afrodita, zato naj bi voda tu ohranjala lepoto in mladosten videz. Skalo z obeh strani obdaja peščena plaža, naravnost čarobni pa so tukaj tudi sončni zahodi.

Več o zanimivih krajih in izletih, ki jih med počitnicami na Cipru morate obiskati, si lahko preberete na našem blogu: Južni Ciper: 10 krajev, ki jih morate obiskati.

Počitnice na Južnem Cipru vsekakor velja izkoristiti za raziskovanje notranjosti otoka. V pogorju Troodos se sprehodite med borovimi gozdovi do veličastnih slapov Millomeris in Kalidonija ter obiščite stare vasice, ki jih krasijo tlakovane ulice in bizantinski samostani. Še posebej slikovita je Omodos, znana po vinogradih in tradicionalni proizvodnji vina, ki ga lahko tudi degustirate in kupite še kakšno steklenico za spomin.

FOTO: Shutterstock

Ljubitelji dih jemajočih plaž morate na Južnem Cipru obiskati letovišče Limassol, drugo največje mesto na otoku, kjer si velja ogledati srednjeveški grad, ki so ga Bizantinci zgradili okoli leta 1000, ter ljudski vrt z mufloni, noji, pelikani in drugimi živalskimi ter rastlinskimi vrstami. V bližini stoji Kourion, ostanek pomembne mestne države iz časa stare Grčije, od katere so ostale ruševine gledališča, rimskega foruma, mozaikov, zgodnjekrščanske bazilike, kopališča in hiše gladiatorjev.

Med izleti v notranjost otoka Ciper vam še posebej priporočamo obisk Nikozije, edine razdeljene prestolnice na svetu. Tako imenovani zeleni pas razdvaja grški južni del od turškega severnega, prečkanje meje pri prehodu Ledra, za katero potrebujete potni list, pa je zanimiva izkušnja, ki omogoča vpogled v kulturo in zgodovino obeh strani mesta – in otoka na splošno.

FOTO: Shutterstock

