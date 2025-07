Po poteh filma Pred zoro: kjer sta se sprehajala Julie Delpy in Ethan Hawk

V nadaljevanju preberite:

Nekateri filmi imajo za mnoge generacije kultni status, kar promotorji turizma pogosto uporabljajo v predstavitvah držav, regij, mest in drugih krajev. Tudi dunajska turistična organizacija je pred kratkim v svoji aplikaciji ponudila potovanje po sledeh igranega filma, ki je zelo priljubljen med generacijo X, torej rojenimi med letoma 1965 in 1980.

Pred dobrimi tremi desetletji je bilo snemanje končano in od konca januarja 1995 se je v kinodvoranah začela predvajati romantična drama Pred zoro, film v režiji Richarda Linklaterja z Julie Delpy in Ethanom Hawkom v glavnih vlogah. Film, ki se dogaja eno noč na Dunaju, je bil komercialni uspeh, prinesel je desetkrat več prihodkov, kot so znašali stroški snemanja.

Katere druge uspešnice so bile še posnete na Dunaju in kako prispevajo k turističnemu razcvetu?