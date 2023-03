Irska otoka v pričakovanju vsaj enega oskarja

»Če sem ti kaj storil, povej, kaj,« zaskrbljeno pravi Pádraic prijatelju, ki se mu je na vsem lepem odrekel. »Samo ne maram te več,« odgovori Colm. Sedita za mizo puba na odročnem irskem otoku, v ozadju sivi valovi bučijo ob nizko obalo, ki jo v notranjosti prerašča tisto tipično zelenilo, kakršno povezujemo z Irsko. Zgodba Duše otoka (Banshees of Inisherin) je izmišljena in postavljena na izmišljeni otok, toda posneli so jo v pristnem okolju irskih otokov Achill in Inis Mór​, kjer približno tri tisoč duš napeto pričakuje vsaj enega oskarja od devetih nominacij in vabi na novo filmsko turistično pot.

Ponosni prebivalci

Atmosfera, kakršne v studiu ni mogoče ustvariti

Glavna junaka filma stain, preizkušeni dvojec iz prav tako črne komedije Morilca na kolektivca (In Bruges) iz leta 2008, a ob zvezdnikih je nastopilo tudi približno 120 statistov z otokov na zahodni obali Irske, Achill in Inis Mór, med njimi je bil vsekakor zvezda pritlikavi osel po imenu Jenny. Prav te svoje filmske sopotnice in tudi drugih prebivalcev se je Colin Farrell že spomnil na podelitvi zlati globusov in jih opisal kot veliko družino. Ta družina te dni živi v pričakovanju oskarja (podelitev bo v nedeljo). Film Duše otoka je namreč dobil kar devet nominacij in med njimi prebivalci otoka Achill, kjer so posneli glavnino prizorov, niso prav nič izbirčni. »Vzamemo oskarja za katerokoli od devetih nominacij,« je za agencijo AFP prostodušno dejal, ki vodi turistični urad na otoku Achill.

Čeprav je otok z značilnimi pečinami, šotnimi barji in peščenimi plažami sam po sebi zgovorna kulisa za poigravanje s stereotipi, ki se držijo Ircev z odročnih ruralnih območij, se je med junijem in novembrom 2021 spremenil. Pristanišče Purteen Harbour, ki je običajno povsem navaden ribiški pomol, je postalo lokacija pristaniškega dogajanja s prodajalno iz dvajsetih let 19. stoletja in pubom, v katerem se odvrti največ prizorov. Pub so zgradili posebej za film in postavili ob slikovito obalo. Kot je pojasnil predstavnik lokalnega turističnega urada, je režiser filma Martin McDonagh želel izrabiti atmosfero Atlantika, kakršne v studiu preprosto ni mogoče ustvariti.

»Vzamemo oskarja za katerokoli od devetih nominacij. Nismo izbirčni,« je dejal Chris McCarthy, ki vodi turistični urad na otoku Achill. FOTO: Paul Faith/AFP

Snemanje je prineslo območju z vsega skupaj približno 3200 prebivalci (Achill jih ima nekaj več kot 2500, Inis Mór okoli 700) finančno okrepitev v višini 1,7 milijona evrov, zdaj pa si obetajo še sadov zaradi povečane prepoznavnosti. Ob vsaki objavi, govoru o filmu in novih napovedih nagrad, kakršne so bile nominacije za oskarje, opazijo porast rezervacij in vse več radovednih poizvedovanj v majhnem lokalnem pubu Lynott's. Suhozidna hiša s slamnato streho, ki je bila v 16. stoletju po pripovedovanju lastnika Micka Lyncha zgrajena kot zapor, je bila menda nekakšen model za pub, ki so ga zgradili za film. »Če bi ti zidovi lahko govorili, kaj vse bi povedali ... To je tista prava stvar,« je dejal lastnik, ki je svoj pub že opremil s svojevrstnimi spominki, med njimi so škarje, ki jih je uporabljal eden od glavnih junakov.

Pub Lynott lastnika Micka Lyncha je bil menda vzorec za pub, ki so ga zgradili za snemanje filma. FOTO: Paul Faith/AFP

Tudi na spletni strani turističnega urada otoka Achill že oglašujejo vodeno turo po lokacijah iz filma Duše otoka, s čimer so se odzvali na čedalje večje povpraševanje, je za AFP povedal vodnik Alan Gielty. Celo ameriška pevka Taylor Swift, ki je velika oboževalka filma, se je menda oglasila z željo, da bi posebej zanjo zgradili filmski pub. Pa ji je lastnik lokalnega gostišča mirno odvrnil, da za to ni prav nobene potrebe, naj se samo oglasi, bodo že našli pub zanjo.

Bogata zgodovina

Območje ima sicer bogato zgodovino; otok Achill je bil poseljen že pred pet tisoč leti, o čemer pričajo megalitske grobnice in utrdbe, med drugim v zapuščeni naselbini Slievemore. Med glavne znamenitosti sodita tudi grad Grace O'Malley's in stolp Kildamhnait s pokopališčem, ki spominja na dve največji tragediji, ki sta se zgodili v zgodovini otoka: požar iz leta 1937 in nesrečo iz leta 1894, v kateri je utonilo več kot 30 ljudi.

Tipične podobe odročnega otoka FOTO: Paul Faith/AFP

Otok Achill je sicer, kot je mogoče prebrati na spletni strani njihovega turističnega urada, raj za kolesarje in zlasti pohodnike, saj je prepreden s številnimi potmi, med drugim se je mogoče povzpeti na več vrhov, najvišja sta Slievemore (671 metrov) in Croaghaun (668). Zlasti zadnji se ponaša s pečinami, ki so med najvišjimi na Irskem. Zelo priljubljeni so tudi vodni športi, prav tako na Inis Móru. Za ta otok je značilna kraška pokrajina s številnimi antičnimi in srednjeveškimi najdišči, tudi z znamenitim gradiščem Dún Aonghaso, ki jo je angleški umetnik in arheolog George Petrie iz 19. stoletja opisal kot »najveličastnejši barbarski spomenik v Evropi«.