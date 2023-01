In za oskarja je nominiran ...

Ameriška filmska akademija bo zgodaj zjutraj po krajevnem času oziroma ob pol treh popoldne po srednjeevropskem času objavila nominacije za letošnje oskarje, ki bodo že 95. po vrsti podeljeni 12. marca. Nominacije bosta oznanila igralca Riz Ahmed in Allison Williams v vseh 23 kategorijah in bodo prebrane v živo iz gledališča Samuel Goldwyn Theatre na sedežu Akademije filmskih umetnosti in znanosti v Los Angelesu. Po svetu jih bodo lahko spremljali prek globalnega prenosa na spletni strani oscar.com in na različnih platformah družbenih medijev.

Bo največ nominacij za oskarje prejel film Stevena Spielberga Fabelmanovi? FOTO Promocijsko gradivo

Razne stavnice največ nominacij napovedujejo filmom, kot so Vsepovsod naenkrat (Everything Everywhere All at Once) o nori pustolovščini kitajske priseljenke srednjih let režiserskega tandema Dan Kwan in Daniel Scheiner, Duše otoka (The Banshees of Inisherin) režiserja in scenarista Martina McDonagha o življenju in prijateljstvu na majhnem, konservativno urejenem irskem otočku ter najnovejši film režiserja Stevena Spielberga Fabelmanovi (The Fabelmans), ki je delno avtobiografska drama oziroma najintimnejši režiserjev film.

Eden od zmagovalcev bi lahko bil tudi film Duše otoka (The Banshees of Inisherin) režiserja in scenarista Martina McDonagha. FOTO Promocijsko gradivo

Med igralci so stavnice najbolj naklonjene Brendanu Fraserju (Kit), Colinu Farrellu (Duše otoka) ali Austinu Butlerju (Elvis). Med glavnimi igralkami pa Cate Blanchett (Tár), Michelle Yeoh (Vsepovsod naenkrat), Danielle Deadwyler (Till) in Violi Davis (Ženska kralj).