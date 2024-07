Oliver Tič in Carlitos spet na poti, tokrat bosta prehodila 30.000 kilometrov

V nadaljevanju preberite:

Oliver Tič, znan tudi kot Oli the Walker (Oli hodec), ki je na začetku aprila znova zapustil domače Slovenske Konjice in se odpravil na naslednji podvig, pešpot okoli sveta, je premagal prvih 1700 kilometrov na predvidoma 30.000 kilometrov dolgem potovanju in za nekaj dni obstal v klimatizirani sobi v Nišu. »Res je vroče, 40 stopinj Celzija v senci,« je pritrdil vedro in najbrž bi temu pritegnila tudi njegova zvesta spremljevalka, psička Carlitos.