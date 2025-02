22. Prešernov smenj v Kranju

Osmi februar v Kranju je doživetje, ki mu v Sloveniji in Evropi ni para. Kranjčani in obiskovalci se na ta dan množično poklonijo pesniku Prešernu in njegovemu času. Dogodek s kostumi, folklornimi plesi, recitali Prešernove poezije in lajnarskim festivalom odene Kranj v romantiko 19. stoletja. Kranjski kulturni hrami na stežaj odprejo svoja vrata, na mestnih ulicah in trgih spet zacveti sejemska dejavnost, v Prešerni kuhni zadiši po tradicionalnih slovenskih jedeh. Tokrat že 22. Prešernov smenj bo z 20 različnimi prizorišči, več kot 700 nastopajočimi in sodelujočimi ter z okoli 50 različnimi vsebinami, ki se odvijajo vse do večernih ur, največja tradicionalna prireditev ob kulturnem prazniku v Sloveniji. Prešernov smenj je tudi vrhunec tedna kulture, dogajanja z naslovom Vsak dan prešernovo, ki v Kranju med 1. in 8. februarjem ponuja številna in raznolika kulturna doživetja.

Romantika 19. stoletja na kranjskih ulicah. FOTO: Sandi Fiser

Potovanje v Prešernov čas

Kranj se 8. februarja odene v romantično preobleko 19. stole­tja. Ulice napolnijo folklorne skupine, na daleč odmevajo Prešernovi verzi in glasba lajnarjev. Utrip soustvarjajo številni mojstri obrti, trgovci in umetniki. Prav kot v Prešernovem času Kranj oživi s sejemsko dejavnostjo. Ljudje se sprehajajo v oblačilih Prešernove mode, s klobučki in cilindri, ki pričarajo vzdušje izpred 200 let. Po ulicah vozi kočija, iz Prešerne kuhne diši po sladkih pečenih miškah. Kranj na slovenski kulturni praznik živi skoraj kot v času, ko je po ulicah hodil mojstrski pesnik in prav­nik dr. France Prešeren.

Folklorni nastopi in prešerni koncerti

Pred Prešernovim gledališčem Kranj bo ob 11. uri slavnostno odprtje, ki mu bodo sledili nastopi pevskih zborov in re­citacije. Ob 12.30 bodo v Prešernovem gaju položili venec ob spomeniku dr. Franceta Prešerna. Na Glavnem trgu ob vodnjaku bodo med 11. in 14. uro zaplesale folklorne skupine iz vse Slovenije. Lajnarji so Prešernov smenj posvojili kot svoj festival in praznik. Njihove glasbene skrinjice bodo odmevale po mestnih ulicah med 11. in 17. uro. Ob 14.30 bosta na odru na Glavnem trgu nastopila še kantavtorica Ditka in Feri Lainšček, za njima pa ob 16. uri Etno banda Poseben gušt s poezijo Iztoka Mlakarja.

V starem mestnem jedru na festivalu lajnarjev odmeva glasba 19. stoletja. FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

Sejem domače in umetnostne obrti in Prešerna kuhna

Mojstri rokodelci in umetniki bodo od 10. do 18. ure na stojnicah v starem mestnem jedru predstavljali in prodajali svoje izdelke. Med 104 razstavljavci bodo tudi ekološki pridelovalci in predelovalci ter mojstri starih obrti. V manufakturi mojstra Janeza tiskajo Zdravljico na poseben papir in na način, kot so jo tiskali v Prešernovem času. Po mestu bo dišalo po Prešerni kuhni. Šest ponudnikov bo streglo slane in sladke tradicionalne slovenske jedi – od sladkega šmorna do kranjske klobase.

Prešernov smenj oživlja stare obrti. FOTO: Ksaver Sinkar

Na stežaj odprta vrata kranjskih kulturnih hramov

Gorenjski muzej vabi na delavnice za otroke in citrarski koncert ter na javna vodenja v grad Khislstein, Mestno hišo in Prešernovo hišo. V Mestni knjižnici Kranj bo maraton glasnega branja, različne delavnice za otroke in odrasle, kviz in lov na knjige. V Prešernovem gledališču igrajo Županovo Micko, ogled je brezplačen. V Layerjevi hiši je celodnevni program namenjen poeziji in ilustracijam. Zavod za turizem in kulturo Kranj ponuja različna vodenja in oglede z 20-odstotnim popustom.

Prešernov smenj za družine

Pester program poskrbi za celodnevno družinsko doživetje. Otroci bodo uživali v ustvarjalnih delavnicah, predstavah, pravljičnih pripove­dih za otroke in knjižničnem lovu na zaklad. Peljati se s kočijo po mestu je doživetje in kaj je lepšega kot prešerna družinska fotografija v fotoko­tičku Mestne knjižnice Kranj, kjer so na voljo oblačila in pokrivala, pa tudi brki, če jih bo kdo pogrešal.

Družinski praznik kulture v Kranju. FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

Vsak dan prešernovo

Teden kulture v Kranju (1.–8. 2.) povezuje kulturne hrame, ki obiskovalcem v osmih dneh ponujajo številna vodenja in doživetja, razstave, koncerte in predstave. Skupno bo v okviru dogajanja Vsak dan prešernovo okoli 45 dogodkov. Shod muz na kranjskem Parnasi, sprejem Prešernovih nagrajenk in nagrajencev v Galeriji Prešernovih nagrajencev ter pogovor z njimi v Prešernovem gledališču, ki vsako leto zaključuje dogajanje Prešernovega smenja, bo letos izjemoma 11. februarja.

Na Prešerni smenj z vlakom ali brezplačnim avtobusom

Kranj je evropska destinacija odličnosti 2023 in nosilec platinastega znaka Zelene sheme slovenskega turizma. Zato na dogodkih sledimo trajnostni noti in spodbujamo k trajnostni mobilnosti. Na dan kulturnega praznika, 8. februarja, bo tako na voljo brezplačen avtobusni prevoz po mestu in primestju ter ugodnejše potovanje z vlakom do Kranja.

Vabljeni v Kranj, ki ga po obisku Vsak dan prešernovo

in Prešernovega smenja ne morete zapustiti drugače kot prešerne volje.

