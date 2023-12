Arabska ruta buri duhove kot globalni simbol

Z izraelsko-palestinskim konfliktom, ki se je znova poglobil v začetku oktobra letos, dan po napadu Hamasa v Izraelu ter posledičnem izraelskem bombardiranju Gaze, je v središču pozornosti tudi kefija. Večbarvno bombažno ruto po tradiciji nosijo arabski moški in ščiti pred soncem, različica s črno-belim vzorcem pa že dolgo simbolizira upor palestinskega ljudstva proti vsem okupatorjem.

V aktualnih vojnih razmerah seveda predstavlja solidarnost s palestinskim ljudstvom, medtem ko jo nekateri razumejo kot podporo teroristom ali odraz antisemitizma. O tem med drugim priča dogodek s konca novembra v ameriškem Vermontu, kjer je moški streljal na trojico dvajsetletnih palestinskih študentov, ki so med seboj govorili arabsko, dva pa sta nosila kefijo. Sicer jo rade nosijo tudi nekatere svetovno znane osebnosti.

Vzorec na avtentični kefiji predstavlja oljčna drevesa, zgodovinske trgovske poti in povezavo s Sredozemskim morjem. FOTO: Shutterstock

Nekaj dni pred omenjenim streljanjem jo je na novinarski konferenci po tekmi na glavi imel avstralsko-ameriški zvezdnik lige NBA Kyrie Irving, soigralec Luke Dončića v Dallasu. Na enako kvadratno ruto, ki jo je mogoče zloženo nositi na več načinov, že vrsto let prisega tudi legendarni soustanovitelj Pink Floydov Roger Waters, ki poudarja, da ni antisemit, temveč podpira enake pravice in svoboščine za vse ljudi.

Od cenenih različic do originala

Kefija je dobila negativni pomen, ker se vanjo zavijajo tudi pripadniki teroristične organizacije Hamas, ko so na ogled le njihove oči. S to razliko, da je vzorec pogosto rdeče-bel. Razvpita ruta sicer izvira že iz prazgodovine. Prvi so jo nosili sumerski svečeniki, za stalen nadvse praktičen oblačilni kos pa so si jo izbrala tudi beduinska plemena, najprej izključno moški.

Črno-bela palestinska ruta v prvi vrsti simbolizira boj proti nasilju. FOTO: Shutterstock

Neverbalna politična izjava je prvič postala med arabsko vstajo v Palestini leta 1936 v boju proti britanski vladavini in ob zahtevi po koncu judovskega priseljevanja. V 60. letih je črno-bela kefija, ki jo je na glavi nosil palestinski voditelj Jaser Arafat, prerasla v jasen simbol svobode, boja za neodvisnost in upora proti izraelski okupaciji.

Enako dvobarvno ruto so takrat začele vse bolj nositi tudi palestinske ženske, na glavi in okoli ramen, predvsem po vzoru znane politične aktivistke Leile Khaled. V zadnjih desetletjih so si jo nadele številne svetovno znane osebnosti, med drugim Nelson Mandela, Fidel Castro in celo pop kraljica provokacij Madonna.

Nekateri tradicionalno arabsko ruto nosijo le zato, ker je modna in ne poznajo njene bogate simbolike. FOTO: Shutterstock

Zunaj politike, vere in tradicije je kefija od 80. let preteklega stoletja tudi stalni del ulične in visoke mode. Mnogi, ki jo nosijo, se niti ne zavedajo, za kako močan in večpomenski simbol gre, ko nekaterim predstavlja poziv k miru, drugim pa klic k spopadu. V nasprotju s poplavo cenenih različic teh rut le še ena tovarna v Palestini tke originalne avtentične kefije. Na spletu jih je mogoče naročiti za 32 evrov na kos.