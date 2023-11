Košarkarski zvezdnik Kyrie Irving razdelil javnost z naglavno ruto

Košarkarji Dallasa zadnje čase doživljajo poraz za porazom, medtem pa je izvrsten soigralec Luke Dončića, 31-letni Kyrie Irving vzbudil pozornost s svojo podobo. Sobotne novinarske konference po tekmi, na kateri je moštvo najprej vodilo za deset točk, nato pa omagalo, se je namreč udeležil pokrit s pomenljivo bombažno ruto – kefijo.

To po tradiciji nosijo arabski moški in ščiti pred soncem, različica s črno-belim vzorcem, ki jo je imel na glavi on, pa že dolgo simbolizira upor palestinskega ljudstva proti vsem potencialnim okupatorjem; v aktualnih vojnih razmerah seveda predstavlja solidarnost s palestinskim ljudstvom. Avstralsko-ameriški zvezdnik lige NBA svojega pokrivala ni komentiral, na ta račun v štiriminutnem nastopu pred kamerami in mikrofoni prav tako ni prejel nobenega novinarskega vprašanja.

Hrbtenica ali antisemitizem

Njegov imidž pa je sprožil vihar polemik na družbenih omrežjih. Nekateri komentatorji ga hvalijo, da ima hrbtenico, drugi mu očitajo, da je pristaš antisemitizma. Po poročanju Fox Newsa je že lani oktobra razburil in razdelil javnost, ko je na tviterju objavil povezavo do filma, ki je vseboval dezinformacije, sovražne vsebine, naperjene proti Judom. Njegov takratni klub Brooklyn Nets ga je posledično suspendiral za naslednjih pet tekem, ker se ni opravičil in se javno odrekel antisemitizmu.

Liga NBA je uradno stališče glede izraelsko-palestinskega konflikta podala 8. oktobra, dan po napadu Hamasa v Izraelu, da žalujejo zaradi grozljive izgube življenj in obsojajo teroristična dejanja: »Stojimo ob izraelskem ljudstvu in molimo za mir v celotni regiji.« Že nekaj dni zatem so sledila strašljiva povračilna bombardiranja Gaze, ki jih je izvedel Izrael, na kar se je Irving 11. oktobra na družbenem omrežju X odzval ostro in okrcal v prvi vrsti mnenjske voditelje na televizijah: »Dogajajo se zločini proti človeštvu, večina pa vas molči. Vam je mačka snedla jezik? Ali se bojite zares postaviti za nekaj resničnega.«