Beckham od kapetana do manekena in od manekena do viteza

David Beckham bo v sklopu dogodkov, ki se bodo odvijali ob proslavi kraljevega rojstnega dne, prihodnji teden prejel viteški naziv, poroča The Guardian. Britanski suveren vsako leto rojstni dan praznuje ob prazniku Pozdrav zastavi, ki bo naslednjič potekal 15. junija.

Nekdanji angleški nogometaš bo prejel naziv Sir David Beckham, njegova žena Victoria, nekdanja članica skupine Spice Girls, pa bo postala Lady Beckham.

Beckham po koncu nogometne kariere ni nikoli stopil daleč od oči javnosti. Potem ko je kopačke obesil na klin, se je (še resneje) podal v manekenske vode in se ustalil z družino. Leta 2023 je na Netflixu izšel dokumentarec o njegovem življenju, kjer je razkril, da se sedaj ukvarja tudi s čebelarstvom.

Nekdanji nogometaš z družino na premieri dokumentarca Beckham. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

V prvi vrsti je znan po svoji izjemni nogometni karieri, v kateri je več kot stokrat nastopil za reprezentanco, med drugim igral za Real Madrid, Milan, Manchester United, kariero pa je sklenil v Parizu.

Naziva viteza pa mu ni prinesel zgolj renome s travnatih igrišč. Že vrsto let sodeluje z dobrodelnimi organizacijami, s katerimi pomaga otrokom iz socialno ogroženih okolij. Ob tem je že več kot dvajset let ambasador Unicefa in je letos prejel posebno nagrado Svetovnega gospodarskega foruma zaradi dosežkov na področju otrokovih pravic.

Ob prevzemu nagrade je navzoče pozval k boju za pravice žensk. Omenil je, da želi svoji hčerki enake pogoje za življenje kot svojim sinovom. »Ženskam moramo dati priložnosti in v njih moramo investirati,« je dejal.

Beckham je bil že leta 2003 odlikovan z OBE (Red britanskega imperija) in naj bi naziv viteza prejel že leta 2011, a se mu je ta čast zmeraj izmuznila. Leta 2011 je bila podelitev preložena zaradi utaje davkov, v kateri sta med drugim domnevno sodelovala tudi nekdanja nogometaša Wayne Rooney in Gary Lineker. Vseh obtožb, povezanih s tem primerom, je bil Beckham oproščen pred štirimi leti.

Kljub vsemu je ohranil tesne stike z britansko kraljevo družino in se udeleževal številnih uradnih dogodkov, vključno z nedavnim obiskom festivala rož v Chelseaju, kjer je bil v družbi kralja Karla III. in kraljice Camille.

Maja je Beckham stopil v novo poglavje in postal eden izmed lastnikov nogometnega kluba Saltford City. Ob prevzemu je dejal, da se želi s klubom, ki je letos tekmoval v četrti angleški ligi, uvrstiti v premier ligo.