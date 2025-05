Če bo naslednji papež, bi lahko zavrl napredek

Od smrti papeža Frančiška krožijo ugibanja, kdo ga bo nasledil na čelu Svetega sedeža. Eden izmed glavnih kandidatov je tudi 72-letni madžarski kardinal Péter Erdő. Velja za kulturnega moža, spoštovanega zaradi široke izobrazbe, ki daleč presega njegovo specializacijo na področju cerkvenega prava.

Zaradi strokovnega znanja je postal cenjeni svetovalec vatikanskih organov, njegove pridige in intervjuji so polni zgodovinskih in literarnih referenc. Vendar je tudi odmaknjena osebnost, ki ji manjka običajen pridih, ki je zaznamoval Frančiškovo papeštvo – asketskega videza ga redko fotografirajo z nasmehom, so zapisali za Guardian. Erdő je nadškof esztergomsko-budimpeške nadškofije in kardinal od leta 2003. Mednarodni ugled si je ustvaril z vodenjem sveta evropskih škofovskih konferenc, predstavniškega telesa evropskih katoliških škofov.

Kasneje si je pridobil velik ugled zunaj Evrope, predvsem med tradicionalno mislečimi afriškimi in ameriškimi škofi. To nadgrajuje njegovo vlogo poročevalca za globalno sinodo o družini (2014–2015), ki jo je sklical papež Frančišek, da bi razmislil o pastoralnem nauku Cerkve v kontekstu spreminjajočih se družbenih razmer. Med sinodo se je Erdő uprl prizadevanjem za bolj vključujoč pristop k skupnosti LGBT+ in ločenim katoličanom, so zapisali v ­Guardianu. V osrednjem govoru je namreč dejal delegatom: »Treba se je izogibati trenutni nagnjenosti, da se stvari, ki so zgolj želje, pogosto sebične, podajajo kot resnične in ustrezne pravice.«

Čeprav ni tako tesno povezan z madžarskim skrajnodesničarskim premierom Viktorjem Orbánom kot nekateri drugi škofje, Erdő od leta 2010 kljub temu ohranja tesno partnerstvo z vladajočo stranko Fidesz. Velikodušne subvencije za Cerkev so bile namreč del politike Fidesza. Tudi na drugih področjih Erdő na splošno velja za previdnega in konservativnega. Ko je papež Frančišek leta 2015, na vrhuncu evropske migrantske krize, pozval župnije in druge katoliške ustanove, naj sprejmejo migrante in begunce, je Erdő to idejo zavrnil in opozoril, da bi lahko neselektivno sprejemanje beguncev cerkev naredilo sokrivo za trgovino z ljudmi.

Madžarski kardinal po mnenju številnih poznavalcev velja za idealnega kandidata za tiste, ki si želijo usmeriti Cerkev v bolj konvencionalno smer, vendar brez neposrednega zavračanja zapuščine papeža Frančiška. Erdő je namreč previden, diplomatski in se ne spušča v javne konflikte. V nekem italijanskem časopisu so ga poimenovali celo »prijazni tradicionalist«.