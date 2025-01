Chiara Ferragni in Fedez: Pravljica, ki je bila sanjska le navzven

Milansko tožilstvo je v sredo vplivnico in podjetnico Chiaro Ferragni obtožilo prevare v primeru promocije božičnih kolačev Balocco Pink Christmas in velikonočnih jajc Dolci Preziosi za dobrodelen namen v letih 2021 in 2022. Sojenje proti njej in še nekaterim drugim obtožencem se bo začelo konec septembra. Na novico se na svojih družbenih omrežjih ni zares odzvala, bo pa branila svojo nedolžnost.

Tisti dan je namreč pozornost in z njo velik odziv italijanske javnosti pritegnila z dolgim zapisom na instagramu, v katerem potrjuje besede nekdanjega paparaca Fabrizia Corone, da jo je nekdanji mož, raper, vplivnež in filantrop, ves čas njunega šestletnega zakona varal. Corona je to razkril in podkrepil s primeri in dokazi v dveh epizodah svojega podkasta Falsissimo na youtubu, ki ju je naslovil Fedezova prava ljubezen (Il vero amore di Fedez).

Šlo naj bi za Angelico Montini, lastnico istoimenske modne znamke, ki naj bi ji ljubezen prisegal še pet minut, preden je leta 2018 s Chiaro stopil pred oltar. To naj bi ji nedolgo nazaj priznal po telefonu, potem ko je mislil, da govori s Corono. Ko je njuno razmerje razpadlo leta 2023 po Fedezovem poljubu s pevcem Roso Chemical na odru Sanrema – ena od sovoditeljic je bila prav Chiara – in so se razširile govorice, kako toksično je zares bilo, sta o vzrokih oba dolgo molčala.

Chiara, ki je ostala sama z otrokoma, zdaj pravi, da ne more več biti tiho. Zaradi odkritja ga je večkrat vrgla iz hiše, on pa jo je nato zapustil, ko ji je bilo (zaradi afere Balocco) najteže. Pranje umazanega perila se zdaj seli iz zasebnega v javno, sagi ne bo konca: Chiaro zdaj isti Fabrizio Corona obtožuje, da je tudi ona varala Fedeza – s pevcem Achillejem Laurom.