Dramatični spomini hčerke kralja rokenrola

Spomini na plaz travmatičnih dogodkov, vključno z očetovo in sinovo prezgodnjo smrtjo, so zajeti v včeraj izdani knjigi From Here to the Great Unknown (Od tod do velikega neznanega). Dramatična življenjska zgodba Lise Marie Presley je prepolna žalosti in pobegov v odvisnosti ter neizogibnih izgub. Ena od treh hčerk, igralka Riley Keough, je 54-letni mami tik pred njeno smrtjo obljubila, da bo na podlagi zvočnih posnetkov in pogovorov dokončala njene spomine.

Petintridesetletnica je po izpolnjeni obljubi za BBC povedala, da jo je ganilo, ko se je mama naposled odločila, da bo svojo intimno zgodbo delila s svetom. Kot otrok je bila na slavnega dedka Elvisa Presleyja jezna, saj je njegove pesmi povezovala s stalnim trpljenjem mame, ki ji očetove tragične smrti nikoli ni zares uspelo predelati in sprejeti. V spominih je opisala, kako se je pozneje v odraslosti večkrat napila, poslušala njegovo glasbo in jokala.

Zavedala se je, da je kot klasična očkova punčka tudi v prihodnjih razmerjih hlepela po točno določenih alfa tipih moških. V iskanju pravega se je poročila štirikrat, med drugim s kraljem popa Michaelom Jacksonom, s katerim sta se spoznala že v otroštvu, ter z igralcem Nicolasom Cageem.

Srce parajoč družinski vzorec

V knjigi, ki se zgolj dotakne težavnega odnosa z mamo Priscillo Presley, je med drugim mogoče prvič prebrati, kako je nanjo vplivala nepričakovana smrt očeta in legendarnega glasbenika, ko je bila stara le devet let. Prvič je javno delila občutke, ki so jo zajeli, ko se je tistega usodnega avgustovskega dne prebudila in v slabi slutnji stekla v očetovo sobo. Našla ga je, ležečega v kopalnici z obrazom, obrnjenim proti tlom. Takrat je bil že mrtev.

Njegovo telo v krsti je bilo dva dneva na ogled na njihovem znamenitem posestvu Graceland v Memphisu. Potem ko so množice odšle, je k njemu pristopila tudi mala Lisa, se dotikala njegovega obraza in rok ter mu govorila vse mogoče. Srce parajoč družinski vzorec se je ponovil, ko je julija pred štirimi leti njen edini sin Ben Keough pri le sedemindvajsetih letih naredil samomor. Takrat je njeno zdravje začelo opazno pešati.

Po poročanju NBC News ga je vsa strta imela v hiši še dva meseca, spravljenega v suhem ledu, medtem ko temperatura v sobi, kjer je ležal, ni presegla 13 stopinj Celzija. To so ji po besedah Keoughove dovolili na podlagi ohlapnih kalifornijskih zakonov, ki ne določajo natančno, kdaj mora biti truplo pripeljano v mrtvašnico oziroma pokopano, le da je zanj primerno poskrbljeno: »Mami je zelo veliko pomenilo, da je imela na voljo čas za slovo od Bena, podobno kot je bilo pri njenem očetu.« Daljše žalovanje ob ljubi pokojni osebi se tudi njej zdi bolj naravno in kulturno.