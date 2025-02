Gibonni: Ena najlepših človeških lastnosti je iracionalnost

V poglobljenem intervjuju za Nedelo, ki bo objavljen 22. februarja, Zlatan Stipišić - Gibonni razkriva svojo filozofijo ustvarjanja, razmišlja o vplivu glasbene industrije na iskrenost v umetnosti ter deli zgodbe iz zakulisja svojih največjih uspešnic. Spregovoril je tudi o sodelovanju z Oliverjem Dragojevićem in o tem, kako dalmatinski magični realizem prežema njegovo glasbo.

»Entuziazem v glasbi šteje več kot zrelost,« pravi Gibonni. »Pesem je pametnejša od mene. Nikoli nimam načrta. Pesem pišem, ko imam potrebo nekaj povedati, ne pa, ko imam načrt.« O tem, kako se izogiba klišejem in ponavljanju vzorcev, pa dodaja: »V glasbeni industriji se mreža nenehno trese, a ljudje ne razumejo, da si streljamo avtogole. Oddaljujemo se od dojemanja glasbe kot nečesa duhovnega – glasba ni zgolj cinizem, v njej prebivajo tudi nežnejši občutki in pristna čustva.«

Dotaknil se je tudi vpliva svoje znamenite pesmi Cesarica, ki jo je izvajal Oliver Dragojević: »Pesem je prišla takrat, ko sva jo oba začutila kot sladek sirup, ki celi odprto rano na duši. Tako iracionalna in romantična je, da bi prej verjel, da je pripotovala iz davnine, kot pa da je nastala danes.«

O svojem ustvarjalnem navdihu pa pravi: »Ena najlepših človeških lastnosti je iracionalnost, domišljija – iz tega se rojevajo najlepše stvari. Ko odrežeš fantazijo in ostaneš le pri surovih informacijah, nimaš več iz česa ustvarjati.«

Gibonni, ki bo jutri, 14. februarja, nastopil v Medvodah, nam je zaupal tudi, kako sta njegov oče in rodni Hvar vplivala na njegovo glasbo: »Dalmacija in Mediteran sploh imata v sebi značilni magični realizem. Pri nas so neke meje zabrisane, ljudje so manj obremenjeni s formo. Po merilih nekoga iz Finske bi bil jaz označen za čudaka, v mojih krajih pa sem skoraj normalen.«

