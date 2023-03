Glasbena zasedba, ki obstaja le v virtualni resničnosti

»Ko sem prvič videl njihov videospot, sem bil nekoliko zmeden, saj se nisem mogel odločiti, ali so to ljudje ali virtualna podoba. Toda ker sem tudi sam ljubitelj metaverza, sem postal njihov poslušalec in oboževalec,« je o K-pop skupini Mave dejal 19-letni Han Su Min iz Seula.

Siu, Zena, Tyra in Marty, članice na prvi pogled tipične korejske dekliške zasedbe, se od drugih idolov namreč razlikujejo po tem, da v resničnem življenju ne obstajajo, temveč so plod domišljije grafičnih oblikovalcev in umetne inteligence – vse od podobe štirih članic pa do njihovih pesmi, koreografij in intervjujev je ustvarjeno v računalniškem studiu.

Z generatorjem glasu lahko članice skupine Mave govorijo štiri jezike (korejsko, angleško, francosko in indonezijsko), toda preberejo lahko le vnaprej pripravljene stavke in na vprašanja ne morejo odgovarjati spontano.

Koncept virtualnih glasbenikov se je v Južni Koreji začel že leta 1998, ko je na glasbeno prizorišče prišel pevec Adam. Dve desetletji pozneje je nastala še dekliška zasedba K/DA, za katero so bili navdih junaki iz videoigre league of legends. Prvi videospot skupine Mave ima na youtubu že več kot 20 milijonov ogledov.