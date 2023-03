Stormy Daniels se je sestala s tožilci

Zvezdnica filmov za odrasle Stormy Daniels je v sredo na zaslišanju razpravljala o vlogi nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa pri izplačilu podkupnine v vrednosti 130.000 dolarjev, ki jo je leta 2016 prejela v zameno za molk glede trditev o spolnem odnosu s Trumpom.

Stormy Daniels, katere pravo ime je Stephanie Clifford, je plačilo od nekdanjega Trumpovega odvetnika Michaela Cohena prejela v zadnjih tednih Trumpove predsedniške kampanje oziroma tik pred predsedniškimi volitvami. Takrat se je z eno od televizijskih hiš pogajala o televizijskem nastopu, v katerem bi spregovorila o svojem domnevnem spolnem odnosu s Trumpom, ki naj bi se pripetil leta 2006, ko je bil Trump še poročen.

Stormy Daniels je plačilo prejela v zadnjih tednih Trumpove predsedniške kampanije. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Kot je dejal njen odvetnik Clark Brewster, je pornozvezdnica pripravljena pričati, Danielsova pa se mu je v objavi na twitterju zahvalila za pomoč »v našem nenehnem boju za resnico in pravico«. Tudi Cohen je dejal, da bo s tožilci še naprej sodeloval in jim zagotavljal »vse informacije, ki jih bodo potrebovali«.

Spomnimo, da naj bi Cohen (po Trumpovem naročilu, pravi) pred leti izvedel še eno podobno plačilo; Playboyeva zajčica Karen McDougal, ki je trdila, da je imela v letih 2006 in 2007 prav tako afero s Trumpom (ta je to zanikal), je prejela 150.000 dolarjev. Zvezni tožilci so Cohenu na podlagi omenjenih podkupnin leta 2018 odredili zaporno kazen in to je tudi odslužil, Trump pa v zvezi s tem ni bil obtožen nobenega kaznivega dejanja.