Globoko veselje prvič za oskarja nominiranega Billa Nighyja

Britanski hollywoodski zvezdnik Bill Nighy, zagotovo eden najbolj simpatičnih komičnih likov iz velike filmske uspešnice Pravzaprav ljubezen (Love Actually) iz leta 2003, je prvič nominiran za oskarja za glavno vlogo. Kritikom je padel v oči njegov nastop v drami Živeti (Living).

To je po istoimenski klasiki japonskega režiserja Akire Kurosawe scenaristično priredil nobelovec Kazuo Ishiguro, režiral pa Oliver Hermanus; Kurosawa je temeljni navdih sicer dobil v noveli Smrt Ivana Iljiča ruskega klasika Leva N. Tolstoja iz leta 1886. V najnovejši različici filmske zgodbe Nighy upodablja ostarelega pisarniškega delavca, ki si želi svoje prazno, v dolgočasno rutino ujeto življenje še zadnjič spremeniti v nekaj navdušujoče lepega in smiselnega.

Priljubljeni 73-letni gledališki in filmski igralec ima sicer že kopico nagrad, med drugim dve bafti in en zlati globus, a na letošnji podelitvi oskarjev se bo prvič potegoval za to najbolj prestižno strokovno nagrado na svetu. Njegovi tekmeci so Austin Butler (Elvis), Brendan Fraser (Kit), Colin Farrell (Duše otoka) in Paul Mescal (Po soncu).

Nikoli poročeni nekdanji ministrant

»Zelo dobro se mi zdi, kot si lahko predstavljate. To je čudovito. Odziv na film je velik, ljudi navdihuje in za to je bil tudi ustvarjen. Pri tem občutim globoko veselje,« v zvezi z nominacijo za oskarja pravi Nighy, ki je veliko pozornosti požel tudi leta 2006 z vlogo Davyja Jonesa v slavni franšizi Pirati s Karibov.

V globoko verni rimskokatoliški družini rojeni in vzgojeni zvezdnik, ki je bil kot deček ministrant, je v nedavnem kratkem intervjuju za revijo Vanity Fair v zvezi s talentom, ki bi ga najbolj želel imeti, dejal, da bi rad obvladal gibe ikoničnega ameriškega glasbenika Princea.

Nighyjeva posebnost sta upognjeni mezinec in prstanec na obeh rokah; gre za bolezensko stanje, ki ga je po njegovih besedah podedoval od prednikov po materini strani. Nikoli poročeni oče 38-letne Mary Nighy, prav tako igralke, trenutno nima partnerice. Že vrsto let se zavzema za enakost spolov in ima premoženje v vrednosti osem milijonov dolarjev.