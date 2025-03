Televizijski igralec moril zaradi ponižanja na zabavi, sedaj bo 25 let v zaporu

Nekoč je igral v seriji Zakon in red, sedaj pa se je v sodnem postopku znašel tudi v realnem življenju in bil obsojen na 25 let zapora. Televizijski igralec Isaiah Stokes je bil namreč spoznan za krivega pri umoru Tyronea Jonesa iz New Yorka.

Zločin se je zgodil 7. februarja 2021, ko je Stokes kar enajstkrat ustrelil Jonesa. Po navedbah tožilstva je šlo za maščevanje, potem ko je Jones oktobra 2020 odstranil Stokesa iz svoje rojstnodnevne zabave.

Na dan umora je Stokes čakal v najetem športnem terencu blizu Jonesovega avtomobila. Po približno 15 minutah je izstopil iz vozila, se približal Jonesovemu avtomobilu in začel streljati. Večkrat ga je zadel v glavo in prsni koš, zato je Jones na kraju dogodka umrl. Stokes se je nato odpeljal domov in še isti dan vrnil najeti avtomobil.

Tožilstvo je primer označilo za »premišljeni umor«. FOTO: Charles Sykes/AP

Tožilstvo je primer označilo za »premišljeni umor«, saj je Stokes natančno načrtoval svoje dejanje, da bi se maščeval za ponižanje na zabavi. Po dveh tednih sojenja, ki se je začelo 13. februarja 2021, je bil sedaj spoznan za krivega. Sodnica Melinda Katz je v poudarila, da so dosegli pravico da bo Stokes odgovarjal z dolgoletno zaporno kaznijo. Sodišče ni imelo nobenega usmiljenja tudi zato, ker Stokes med sojenjem ni pokazal nobenega obžalovanja ali kesanja.

Stokesova obsodba je vsaj nekaj olajšanja prinesla družini žrtve, čeprav so poudarili, da nobena kazen ne bo mogla povrniti njihovega ljubljenega. Tyrone Jones Sr., oče žrtve, je med sojenjem čustveno izrazil svojo bolečino in razočaranje nad Stokesovimi dejanji.

Poleg televizijske serije Zakon in red (Law and Order) je Stokes igral tudi v seriji Boardwalk Empire, deloval pa je tudi kot glasbenik pod imenom I$AIAH.