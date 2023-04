Jarre 42 let po prvem koncertu utrjuje kulturne vezi med narodoma

Pionir elektronske glasbe Jean-Michel Jarre je prvi zahodni glasbenik, ki je imel po smrti kitajskega voditelja Mao Zedonga leta 1981 v tej daljni državi uradne koncerte. Tudi te dni je na Kitajskem, tokrat kot del kulturniške delegacije francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je sredi tedna začel uradni državniški obisk na Kitajskem.

Jean-Michel Jarre, sin znamenitega skladatelja filmske glasbe Mauricea Jarra, je eden prvih, ki je z nemškimi elektronskimi sodobniki Kraftwerk elektronsko glasbo popeljal v komercialne vode in iz tega ustvaril zgodbo­ o uspehu. Njegova mednarodna kariera se je začela s tretjim albumom Oxygene leta 1976, ki je odločilno vplival na glasbeni žanr, temelječ na sintetizatorjih. Od takrat je zgradil dolgo kariero, ki so jo zaznamovali nastopi po vsem svetu, in ti so pogosto vključevali bleščeče laserske zaslone in ognjemete. V letih 2006 in 2008 je nastopal tudi v Ljubljani.

Koncerti na Kitajskem

A v zgodovino se je seveda zapisal s koncerti na Kitajskem, dvema v Pekingu in tremi v Šanghaju, v časih, ko se je Ljudska republika Kitajska šele začenjala odpirati svetu po koncu dolgoletne Maove vladavine. Že prvi koncert v Pekingu (bilo je 21. oktobra 1981), ki je bil namenjen predvsem predstavnikom vojske in državnim uradnikom, so spremljali zapleti. Le malo prej, preden naj bi se začel, so tehniki ugotovili, da električno napajanje nima dovolj moči za oskrbo odra in avditorija. Zagato so predstavniki oblasti rešili tako, da so začasno prekinili dobavo električne energije okoliškim okrožjem.

Kulturno in umetniško sodelovanje je glavna os francosko-kitajskih odnosov, je v sporočilu zapisal uradni Pariz. FOTO: Ludovic Marin/AFP

Koncert je tako vendarle stekel, a že malo po deseti uri je začelo prizorišče zapuščati veliko obiskovalcev – to je bila namreč ura, ko so avtobusi v Pekingu ob večerih nehali voziti. Naslednji večer je Jarre, ki si je želel v občinstvu več civilistov, z ekipo vzel stvari v svoje roke, kupil nekaj vstopnic ter jih razdelil na ulici. Leto po obisku je izšel album Koncerti na Kitajskem, ki je dokumentiral pet Jarrovih nastopov pred skupaj 120.000 obiskovalci, turnejo pa je obeležil tudi dokumentarni televizijski film režiserja Andrewa Piddingtona Kitajski koncerti.

Osebne vezi

Štiriinsedemdesetletnega francoskega glasbenika s Kitajsko sicer vežejo še precej bolj osebne vezi. Leta 2019 se je po treh letih zveze poročil s kitajsko igralko Gong Li, zvezdo več filmov, posnetih na Kitajskem, ki so si prislužili mednarodno priznanje, med njimi v štirih, ki so bili nominirani za oskarja za najboljši tuji film. Nastopila je tudi v hollywoodskih filmih, denimo v Spominih gejše, posnetem po uspešnici Arthurja Goldna. Jarra žena spremlja tudi na obisku na Kitajskem, katerega namen je utrjevanje vezi, ki naroda vežejo na področju kulture in umetnosti, kot je v sporočilu zapisal uradni Pariz, povzela pa AFP. Prihodnje leto, ko bo 60. obletnica vzpostavitve diplomatskih odnosov med Pekingom in Parizom, naj bi bilo tako posvečeno tudi kulturnemu turizmu med državama.