Žrtvovati svojo ranljivost za čisto glasbo

Od šestletnega genija na harmoniki, ki je osvojil narodnozabavno­ sceno, do najbolj artikuliranega­ in vsestranskega jazzovskega pianista pri nas in v zadnjem času tudi groovy basista. Mariborčan­ je po znanje najprej skočil čez mejo v Gradec, potem po živ­ljenjske izkušnje čez lužo v New York, kjer je živel deset let. Zdaj so pred njim novo obdobje, družina in novi podvigi. Konec februarja je v Baru Cukrarna v okviru projekta programa Ars Jazz Ars All Stars v triu z basistom Joshem Ginsburgom in bobnarjem Kristijanom Krajnčanom posnel svoj prvi album v živo, ­sicer sedmi po vrsti. Vodila ga je glasba Mojmirja Sepeta.