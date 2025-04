Kim Kardashian na sodišču z dedki roparji

Ameriška zvezdnica Kim Kardashian, ki ima po podatkih Forbesa premoženje v vrednosti 1,7 milijarde dolarjev, predvsem po zaslugi svojih kozmetičnih in oblačilnih modnih blagovnih znamk, bo nastopila kot priča. Njeno pričanje se bo odvilo 13. maja, ko bo deseterico, osumljeno vpletenosti v rop, videla v živo prvič po dramatičnem dogodku.

Nepridipravi so jo vzeli na piko jeseni leta 2016, ko je na družbenih omrežjih brezskrbno razkazovala svoje bogastvo, tudi nakit, ter z milijoni sledilcev delila podatke o svoji trenutni lokaciji. V noči z 2. na 3. oktober 2016, ko je bil telesni stražar Pascal Duvier za kratek čas z njeno sestro Kourtney Kardashian v nočnem klubu, je trojica moških, oblečena v lažne policiste, vdrla v luksuzni apartma Hôtel de Pourtalès, kjer je bivala med pariškim tednom mode. Pred tem so receptorja z orožjem prisilili, naj jih odpelje do nje.

Leta 2020 je v intervjuju pri Davidu Lettermanu pretreseno opisala, da je ob prvem hrupu pred vhodnimi vrati vedela oziroma slutila, da nekaj ni v redu, zato je takoj klicala na pomoč, a neuspešno, saj so vsiljivci že vstopili. Petintridesetletno zvezdnico so bliskovito zvezali, ji grozili s pištolo ter jo premestili v kopalnico.

Najprej so zahtevali njen skoraj štiri milijone dolarjev vreden zaročni diamantni prstan, darilo takratnega moža Kanyeja Westa; poročena sta bila med letoma 2014 in 2022 ter imata tri otroke. V strahu za življenje jim je dragoceni kos nakita predala in vse do danes ga ni dobila nazaj. Ukradeni nakit v skupni vrednosti okoli deset milijonov dolarjev je bil sicer večinoma pretopljen in predelan oziroma razstavljen ter prodan na črnem trgu v Belgiji. Roparji so si denar od prodaje porazdelili, menda nesorazmerno.

En osumljeni umrl

Večina osumljenih, ki je bila na podlagi DNK dokazov zaradi oboroženega ropa in ugrabitve aretirana leta 2017, ima kriminalno kartoteko. Danes so v svojih sedemdesetih in osemdesetih letih, zato se jih je prijela oznaka dedki roparji. V izhodišču jih je bilo dvanajst, a je eden pred sojenjem umrl, drugi pa se ga zaradi demence ni zmožen udeležiti.

S Kanyejem Westom, ki ji je podaril leta 2016 ukradeni zaročni prstan, vreden skoraj štiri milijone dolarjev, sta bila poročena med letoma 2014 in 2022. FOTO: Dokumentacija Dela

Po poročanju BBC-ja bo ena izmed bolj vročih tematik sodnega procesa, kako natančno so roparji vedeli, da je bila slavna bogatašinja prav ob tistem času v hotelski sobi popolnoma sama – brez telesnega stražarja. Pojavljajo se konkretni namigi, da so informacije pricurljale iz določene taksi službe, kar pa za zdaj ni bilo dokazano.

Kardashianova je prav tako tik pred tem z omejeno skupino sledilcev delila podatek, da so šli vsi ven in je ostala sama. Sodeč po njenih besedah v več intervjujih je danes veliko bolj previdna, kdaj in kaj objavlja na družbenih omrežjih; ne nazadnje ima le na instagramu kar 357 milijonov sledilcev. Njena trenutna strast je tudi zaradi aktualnega sodnega primera študij prava.

Po poročanju portala France24 je eden od osumljencev v pariškem ropu, 72-letni Yunice Abbas, tudi soavtor knjige I Kidnapped Kim Kardashian (Ugrabil sem Kim Kardashian) iz leta 2021, dejal, da ji namerava na sodišču podati opravičilo. Hkrati se zaveda, da bo najverjetneje moral za zapahe. Sam je bil med tistimi sostorilci, ki so med ropom stražili v hotelskem preddverju, po zaključenem dejanju pa je odkolesaril stran v takšni ihti, da je padel in izgubil del ukradenega nakita. To je bil križ z diamanti, ki je po poročanju Sky News tudi edini kos, ki ga je našla policija. Sojenje bo predvidoma zaključeno konec letošnjega maja.