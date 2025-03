Ko zasliši Loco-Motion, gre Karel na plesišče

Morda si kdo misli, da v sobanah veličastnih palač, v katerih dni svoje vladavine preživlja britanski kralj Karel III., odmeva prefinjena klasična godba. A očitno ni tako. V sodelovanju z Applom je namreč posnel radijsko oddajo The King's Music Room, kraljeva radijska soba, v kateri je predstavil svoj glasbeni okus. Ta je očitno precej plebejski, saj si rad predvaja pop, disko, reggae in afriško glasbo.

Radijsko oddajo so posneli v čast dneva Commonwealtha, britanske skupnosti narodov, ki ga v Veliki Britaniji in nekaterih njenih nekdanjih kolonijah praznujejo drugi ponedeljek v marcu. Za mizo, na kateri je bil na fotografiji znak »v etru« v uradni rezidenci britanskih vladarjev Buckinghamski palači v Londonu, je Karel povedal marsikaj zanimivega. Na primer, da ima po njegovem lahkotna popevčica iz 80. let prejšnjega stoletja The Loco-Motion avstralske pevke Kylie Minogue »nalezljivo energijo, zaradi katere mi je neverjetno težko sedeti pri miru«. Prav tako ga v gibanje poženejo melodije ganskega glasbenega žanra highlife; vzljubil ga je že med prvim obiskom Gane pred več kot pol stoletja.

Njegov glasbeni okus ni omejen samo na glasbo članic Commonwealtha, med katere spadajo Avstralija, Gana ali Jamajka, s katere prihaja še eden njemu ljubih izvajalcev, pokojni zvezdnik reggae glasbe Bob Marley, ki ga je med nekim nastopom v Londonu Karel osebno spoznal. Očitno mu je blizu tudi glasba iz Združenih držav Amerike, na primer pesem Upside Down pevke Diane Ross. »Ko sem bil veliko mlajši, je bilo povsem nemogoče, da, ko sem jo zaslišal, ne bi vstal in zaplesal. Sprašujem se, ali bi to še vedno zmogel,« se je pošalil kralj, ki so mu v preteklosti operirali koleno in hernijo, lansko leto pa so mu diagnosticirali raka. Kakšnega, niso uradno sporočili. Neuradno se je govorilo, da ima raka na trebušni slinavki, kar velja za eno najbolj resnih oblik te bolezni. A vsaj za zdaj naj bi bil 76-letni Karel razmeroma dobro. Iz ZDA rad posluša tudi zvezdnico Beyoncé.

V oddaji je razkril, da mu je zelo blizu glasba iz 20. in 30. let prejšnjega stoletja. Posebno zato, ker si jo je pogosto vrtela njegova babica, ki jo je imel zelo rad. Kraljica mati Elizabeta, mati Karlove matere kraljice Elizabete II., je umrla leta 2002, stara več kot sto let.