Kontoverzni oglas prinaša milijone

Mlada ameriška igralka Sydney Sweeney, ki je zaslovela v serijah Euphoria in Beli lotus ter uspešnici Anyone But You, se je zaradi kontroverznega oglasa za kavbojke znašla sredi medijskega viharja in prave kulturne vojne. 27-letna Sydney namreč nastopa v oglasu za ameriško blagovno znamko American Eagle, ki je poznana predvsem po svojih oblačilih za mlajšo generacijo.

V njem reklamira kavbojke, ki so jih poimenovali Sydney Jean. Na posnetku jo vidimo, kako lepi plakatni pano, na katerem je poleg nje napisan slogan Sydney Sweeney ima odlične gene, zadnja beseda je prečrtana, ob njej pa je na novo napisana beseda jeans. V angleškem jeziku namreč besedi zvenita skoraj identično.

Takoj so se pojavile kritike, da gre za rasistično sporočilo. V dodatnem posnetku igralka gledalcem tudi razloži: »Geni se prenašajo od staršev na otroke in tako pogosto določajo značilnosti, kot so barva las, osebnost in barva oči. Moje kavbojke so modre.« Številni Američani so prepričani, da tekst zelo eksplicitno govori o nadvladi bele rase in da je njen videz tihi simbol popolnosti belcev.

Četudi so pri podjetju American Eagel poudarili, da gre za oglas, ki naj bi izpostavljal predvsem ozaveščenost glede nasilja v družini – na zadnjem žepu kavbojk je namreč natisnjen metulj, simbol proti nasilju. V okviru kampanje s Sweeneyjevo bo del izkupička od prodaje kavbojk namenjen neprofitni organizaciji, ki ponuja zaupno podporo duševnemu zdravju vsem 24 ur na dan, sedem dni v tednu. A kritike se nikakor poležejo.

Olje na ogenj pa je prilil še ameriški predsednik Donald Trump, ki je nad oglasom in mlado igralko zelo navdušen. »Pokaži jim, Sidney!« je zapisal na družabnih omrežjih. V njegovih očeh je Sweeneyjeva novi simbol »prave Amerike«.

Kar seveda ni naključje, saj je igralka republikanka. Sydney Sweeney je že v preteklosti večkrat omenila, da ima konservativne politične poglede, kar je med mladimi zvezdnicami in zvezdniki redkost. Pred leti je med demokratskimi občudovalci dvignila prah, ko je objavila fotografije z rojstnega dne njene mame, na katerih so nekateri gostje nosili rdeče kape z napisom Make America Great Again. Takrat je na družbenih omrežjih napisala, da si ljudje iz nedolžne zabave naredili politični cirkus.

In ker dandanes šteje le še denar, je nujno dodati, da so delnice podjetja American Eagle v zadnjih dneh oziroma takoj, ko se je s pohvalami oglasil predsednik Trump, narasle za kar 25 odstotkov. Očitno je bila kampanja dobro premišljena in je bila mlada igralka izbrana z namenom. Trump pa je prepričan, da je mlada igralka podoba uspešne Amerike tudi zato, ker kuje dobiček.