Moj oče George Orwell

Richard je bil star komaj tri mesece, ko sta ga posvojila Eric in Eileen Blair. Eric Blair je bilo pravo ime pisatelja Georgea Orwella, o katerem se je zdelo, da ve o svetu in prihodnosti več kot drugi, saj je med drugim napisal slavno antiutopijo 1984 in Živalsko farmo. Devet mesecev kasneje, ko je Richard končno našel dom, je zaradi komplikacije pri operaciji umrla njegova krušna mama. Prijatelji in znanci so bili prepričani, da ga bo Eric vrnil v sirotišnico, a se to ni zgodilo.

Richard je, ki je star 80 let – toliko kot Živalska farma –, je za Guardian povedal, da sta si bila z očetom zelo različna – oče, ki ni prenašal ne avtoritet ne krivic, je bil puritanski radikalec, sam pa je konservativni levičar.

Sam je bolj zapečkar, saj ima kmetijo in prodaja traktorje, njegov oče pa je bil najprej policist v Burmi, boril se je v španski državljanski vojni, v Angliji se je preselil med rudarje, da bi videl, kako živijo, in se prelevil v potepuha v Londonu in Parizu, da bi o njih napisal knjigo. »Oče me je imel res rad.« Po smrti Eileen se je Orwell z majhnim sinom in že zelo bolan preselil na samotni škotski otok Jura, kjer je napisal svoj zadnji roman, 1984. Z njima sta bili tudi varuška, ki je skrbela za otroka, in pisateljeva sestra.

Nihče ni bil kot on

Orwell je imel rad ženske, in ker je vedel, da bo umrl, je ves čas iskal novo ženo, ki bo skrbela za sina po njegovi smrti. Za roko je zaprosil vsaj štiri in se na smrtni postelji končno poročil z lepotico in intelektualko Sonio Brownell, ki pa ni bila ravno materinski tip ženske. Richard se otroštva spominja idilično – potepal se je po otoku in z očetom v morju lovil jastoge. Nekoč se je deček skoraj utopil.

»Oče se je do mene obnašal, kot da sem majhen odrasel človek. Žal me ni veliko objemal in poljubljal, ker se je bal, da bi me okužil, saj je imel tuberkulozo.« Živela sta skromno in revno. Leta 1949 je Orwell končal v bolnišnici, leto kasneje je umrl, star je bil komaj 46 let.

Za sina je kasneje skrbela pisateljeva sestra Avril z možem; to sta bila hladna človeka, in ko je umrla tudi ta krušna mama, ga je krušni oče puščal pri različnih družinah. Poročil se je že pri dvajsetih, tako si je želel družine.

Orwellovo dediščino so pograbili drugi in njegova zadnja žena Sonia se je ves čas borila, da bi znova pridobila pravice za njegove knjige. Uspelo ji je, a je kmalu zatem umrla. Glavni dedič je postal Richard, a denar je začel pritekati šele leta 1984, ko je roman 1984 končno postal slaven. Veliki brat, ki nastopa v njem, pa je danes že stvarnost, saj živimo v zelo nadzorovanem svetu, ki je nekoč živel le v Orwellovi domišljiji.

Richard veliko hodi po svetu in predava o svojem očetu. Čeprav sta bila skupaj zelo malo časa, ga zelo spoštuje in se ga spominja z vso ljubeznijo. »Nihče ni bil kot on.«