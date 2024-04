Na udaru, ker hoče biti župan Firenc

Marsikdo je bil ne samo presenečen, ampak kar šokiran, ko je nemški umetnostni zgodovinar Eike Schmidt leta 2015 prevzel vodenje enega najslavnejših italijanskih in svetovnih muzejev, Galerije Uffizi v Firencah. Bil je prvi Neitalijan na tem položaju. Na koncu se je pokazalo, da sploh ni bil slaba izbira, saj je postala ustanova pod njegovim vodstvom najbolj obiskan muzej v Italiji. V novi domovini se je počutil vedno bolj domače in zdaj je po več mesecih ugibanj končno oznanil, da se bo na lokalnih volitvah junija potegoval za župana Firenc.

Če ga bodo prebivalci podprli, obljublja, da bo ukvarjal z do zdaj menda zanemarjenimi zadevami, kot je varnost in, ironično, boj proti preveč množičnemu turizmu v prestolnici Toskane. V njegovi podporni koaliciji bodo tudi neofašistični Bratje Italije premierke Giorgie Meloni. Prva sestra in njeni Bratje so navdušeni, saj veljajo Firence za utrdbo levice in prav 55-letni Schmidt naj bi zrušil njene rdeče zidove.

Od decembra Nemec ni več na čelu Uffizija, saj je prevzel vodenje muzeja Capodimonte v Neaplju. Povedal je, da bo ministrstvo za kulturo zaprosil za dopust v času kampanje. Če bo uspešen, bo seveda odstopil, a v Neaplju se zdaj krepi nasprotovanje temu, da bi se v primeru neuspeha vrnil na čelo njihovega muzeja. Župan enega najbolj s kriminalom prepredenih mest v Italiji, uradno neodvisni Gaetano Manfredi, je zatrdil, da je osupel zaradi Schmidtove odločitve: »Če bi se po kampanji, ki bo gotovo krvava, vrnil, bi izgubil videz nepristranskosti, nujen za vodenje Capodimonteja.«

Predsednik regije Kampanije Vincenzo De Luca s politične levice je bil še bolj neposreden. Prepričan je, da je Schmidtova odločitev žaljiva za Neapelj, Kampanijo in za kulturo njihove dežele. Zatrdil je, da je ideja, da bi se ob morebitnem porazu vrnil, nesprejemljiva.

Poleg tega vzbuja veliko pozornosti, da so med podporniki Nemca tudi protipriseljenski nacionalistični Bratje. Ti so res predvsem proti bolj od Italijanov temnim priseljencem z juga kot tistim bolj svetlim s severa, a se je njihov minister za kulturo Gennaro Sangiuliano še lansko leto javno čudil, zakaj je na vodilnih položajih v Italiji toliko tujcev. Zdaj je prepričan, da bi izvolitev Schmidta okrepila združevalni duh v Evropi.

Schmidt na te pomisleke odgovarja, da se ima v političnem smislu bolj za »aristotelovskega centrista« kot za desničarja. Raziskava še pred uradno objavo kandidature za župana tega mesta je sicer pokazala, da ima za kandidatko levice Saro Funaro približno osem odstotkov glasov podpore zaostanka.