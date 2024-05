Edo Terglav: Naredili celo korak več, kot smo načrtovali

V nadaljevanju preberite:

Po koncu svetovnega prvenstva drugega kakovostnega razreda, na katerem so slovenski hokejisti za madžarskimi osvojili 2.mesto, oboji pa so se uvrstili med 16 najboljših na svetu, smo se pogovarjali z Edom Terglavom, ki je prvič v tej sezoni kot selektor vodil Slovenijo. Kako se je ozrl k dogajanju v Bolzanu,.kdo ga je med našimi igralci presenetil, kaj si misli o izkušenih risih? Kako se lotiti dela v prihodnje in kako bo glede prihoda Anžeta Kopitarja ob koncu poletja, ko se bodo risi borili za olimpijski vizum?