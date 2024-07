Najbolje plačana igralka pričakuje prvega otroka

Igralka Margot Robbie (34) in njen mož, britanski filmski producent Tom Ackerley (34), pričakujeta prvega otroka, poroča Daily Mail. Opazili so ju na dopustu na tretjem največjem italijanskem jezeru Como, kjer Margot v kratkem belem topu ni skrivala vesele novice. Par se je spoznal leta 2013 na snemanju filma Francoska suita, kjer je bil on asistent režiserja, ona pa je imela stransko vlogo. Filmska ekipa se je na snemanju tako zbližala, da so se nekateri njeni člani, med njimi tudi Margot in Tom, skupaj vselili v stanovanje v londonski četrti Clapham. Izbrali so domovanje, ki je bilo dovolj poceni, da si ga je lahko privoščil tudi najslabše plačani član filmske ekipe. V tistem času sta skrivala razmerje, ko se je razvedelo, da sta par, pa se je njihovo domovanje po igralkinih besedah »spremenilo v šov Jerryja Springerja«.

Leta 2015 sta Robbiejeva, ki je bila po podatkih Forbesa lani najbolje plačana igralka na svetu, in Ackerley ustanovila produkcijsko hišo Lucky Chap, ki je danes vredna 29,6 milijona evrov, pod njenim okriljem so posneli tudi uspešnico Barbie. Januarja 2016 sta se poročila na intimni slovesnosti v avstralskem Byron Bayu, namesto medenih tednov pa sta skupaj ustvarjala film Jaz, Tonya o drsalki Tonyi Harding. Sta tudi lastnika podjetja Papa Salt, ki proizvaja džin. Margot Robbie pravi, da sta se za proizvodnjo alkoholne pijače odločila, ker s filmi prodajaš nekaj neotipljivega, ideje, in nimaš pojma, koliko boš zaslužil in koliko ljudi si jih bo ogledalo. »Ta posel se zdi veliko bolj enostaven, stvari je lažje predvideti in jih postaviti v tabelo stroškov, pri filmu pa to ni mogoče. Najina strast so filmi in pijača in zdaj imava oboje,« je povedala Margot Robbie.