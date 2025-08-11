  • Delo d.o.o.
    Svet so ljudje

    Oblikovalec se opravičuje za »prilastitev« indijanske dediščine

    Žal mu je, da je mehiškim domorodcem ukradel natikače, ne da bi neposredno sodeloval z njimi.
    Znani dizajner Willy Chavarria (na fotografiji levo) ima svojo modno znamko, ustvarja pa med drugim tudi za Adidas. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
    Galerija
    Znani dizajner Willy Chavarria (na fotografiji levo) ima svojo modno znamko, ustvarja pa med drugim tudi za Adidas. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
    G. U.
    11. 8. 2025 | 15:00
    2:48
    A+A-

    Zaradi današnje modne hiperprodukcije in bliskovite menjave trendov ni nič nenavadnega, da oblikovalci oblek in tudi obutve pogosto kukajo, kako se oblačijo na raznih koncih sveta, in potem to prodajajo na ne nujno drugem koncu sveta. Ameriški modni oblikovalec Willy Chavarria, po materi ima irske in po očetu mehiške korenine, je tako pokukal v domovino prednikov po očetovi strani. V mehiški zvezni državi Oaxaca so mu v oči padli sandali oziroma natikači huaraches, kakšne tradicionalno izdelujejo domorodni Indijanci. Odločil se je, da bo zanimivo obuvalo malce preoblikoval in ga, ker so natikači zadnja leta oziroma poletja neizmerno priljubljeni, prodal nemškemu modnemu gigantu Adidasu.

    Tako je videti indijanski original. FOTO: Jorge Luis Plata/Reuters
    Tako je videti indijanski original. FOTO: Jorge Luis Plata/Reuters

    Ko je natikač Oaxaca (v originalu Oaxaca Slip-On) prišel na prodajne police, je vzbudil veliko pozornosti, tudi takšne, kot je Chavarria in Adidas gotovo nista hotela. Iz Oaxaca se je namreč zaslišalo, da jim je deloma mehiški Američan brezsramno ukradel obliko tradicionalnih obuval, ne da bi jih o tem vsaj obvestil, poleg tega pa jih izdelujejo na Kitajskem. Torej nimajo njihovi pravi izdelovalci na jugu Mehike od svojega izdelka dobesedno nič. Ko je tudi mehiška predsednica Claudia Sheinbaum povedala, da velika podjetja pogosto izkoriščajo izdelke, zamisli in oblikovanje domorodnih skupnosti ter proti ZDA in Nemčiji zažugala, da proučujejo, kako bi pravno ukrepali zoper kradljivce domorodske dediščine, sta Chavarria in Adidas videla, da je vrag vzel šalo.

    Tako je natikač mehiških domorodcev za Adidas ukradel ameriški oblikovalec z deloma mehiškimi koreninami. FOTO: Vman/instagram
    Tako je natikač mehiških domorodcev za Adidas ukradel ameriški oblikovalec z deloma mehiškimi koreninami. FOTO: Vman/instagram

    Z mehiškega ministrstva za kulturo so že sporočili, da se nemško podjetje pogovarja z oblastmi v Oaxacu, kako bi se oddolžili tradicionalnim izdelovalcem natikačev, katerih izdelke so kopirali. Iz Herzogenauracha na Bavarskem, kjer je sedež Adidasa, so sporočili še, da neizmerno cenijo kulturno bogastvo mehiških domorodcev in priznavajo upravičenost kritik njihovega natikača. Seveda je moral grenko pilulo požreti tudi Chavarria, ki ga je revija Time uvrstila na svojo slovito lestvico 100 najvplivnejših ljudi na svetu za letošnje leto. Po nakladanju o tem, da je, kakor se je izrazil, s prilastitvijo natikača hotel le slaviti močnega kulturnega in umetniškega duhá prebivalcev Oaxaca, je dodal, da mu je zelo žal, da svojega dizajna ni oblikoval v »neposrednem in pomembnem« sodelovanju z njimi.

    natikači Willy Chavarria adidas

