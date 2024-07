Nekdanji voditelj na BBC priznal ustvarjanje eksplicitnih fotografij otrok

Nekdanji voditelj pri britanski medijski hiši BBC Huw Edwards, prav tisti, ki je Britancem 8. septembra 2022 sporočil novico o smrti Elizabete II., je na sodišču v Londonu priznal ustvarjanje eksplicitnih fotografij otrok. Enemu najprepoznavnejših obrazov britanske radiotelevizije grozi kazen do deset let zapora, vendar bi lahko odslužil zgolj pogojno kazen, poročajo tuje tiskovne agencije.

Med kratko, le 25-minutno obravnavo je 62-letni Edwards priznal, da je prek aplikacije whatsapp prejel 41 nespodobnih posnetkov otrok. Starost večine od njih je bila ocenjena na 13 do 15 let, eden pa je bil star od sedem do devet let. Kazniva dejanja naj bi se zgodila med decembrom 2020 in avgustom 2021. »Zdi se, da so bili ti posnetki sprejeti z njegovim soglasjem,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal tožilec Ian Hope, Edwardsov odvetnik pa je izjavil, da je jasno, da njegova stranka »v tradicionalnem pomenu besede« ni ustvarila ali delila nobenih fotografij ali posnetkov.

Dolgoletni voditelj informativnega programa je bil aretiran novembra lani, pred tem je že aprila odstopil po 40 letih dela pri britanski javni radioteleviziji. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Po britanski zakonodaji sicer lahko vsakovrstne elektronske komunikacije, ki vključujejo eksplicitne fotografije ali posnetke otrok – vključno s prejemanjem in prenašanjem slik in videoposnetkov – pomenijo kaznivo dejanje ustvarjanja nespodobnih podob otrok.

Dolgoletni voditelj informativnega programa je bil aretiran novembra lani, pred tem je že aprila odstopil po 40 letih dela pri britanski javni radioteleviziji. Po plačilu varščine je pogojno izpuščen do naslednje obravnave 16. septembra, ko bo sodnik podal obsodbo. Grozi mu zaporna kazen do deset let, minimalna kazen za tovrstna kazniva dejanja je 12 mesecev zapora, tožilec pa je menil, da bi bila ob opravljanju družbenokoristnega dela in udeležbi v programu zdravljenja za spolne prestopnike morda lahko primerna tudi pogojna zaporna kazen.

Novica o Edwardsovih dejanjih je sicer že pred časom pretresla britansko javnost. Voditelj si je namreč v desetletjih dela s profesionalnim nastopom pridobil sloves pomirljive osebe. Medijski hiši se je pridružil leta 1984, do zgodnjih devetdesetih je bil glavni poročevalec iz britanskega parlamenta, komentiral je tudi številne najbolj ključne dogodke v Veliki Britaniji. Tako je poročal s poroke princa Williama in Kate Middleton, pogreba vojvode Edinburškega, kraljičinega diamantnega in platinastega jubileja ter kronanja kralja Karla III. Bil je tudi sovoditelj oddaje ob smrti Nelsona Mandele in oddaje, v kateri so predstavljali rezultate referenduma o brexitu leta 2016. Kot največji dogodek v njegovi karieri pa britanski mediji navajajo prav obvestilo o kraljičini smrti.