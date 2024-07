Umrl slaščičar, ki je prvi izdelal tiramisu

Ker Slovenija na zahodu meji na Italijo, je pri nas najbrž malo ljudi, ki ne bi poznali tiramisuja, hladne sladice, ki izvira prav iz severovzhoda sosede. V nasprotju s katerim drugim posladkom je nastala pred razmeroma kratkim časom, v poznih 60. letih oziroma zgodnjih 70. letih prejšnjega stoletja. Osnovne sestavine so plazma ali kakšni podobni otroški keksi, namočeni v kavo, surovi jajčni rumenjaki in mehki sir maskarpone v več plasteh ter kakav za posip.

Obstaja nešteto različic, za osnovno pa nekako velja, da jo je prvič izdelal slaščičar restavracije Le Beccherie v Trevižu (Trevisu) Roberto Linguanotto s pomočjo Albe di Pillo, žene lastnika restavracije Ada Campeola. Mož in žena sta v visoki starosti umrla leta 2021, v ponedeljek pa se je poslovil še 81-letni slaščičar Linguanotto, oče tiramisuja, ki danes ne slovi samo v domovini in bližnji okolici, ampak je postal ena najbolj znanih slaščic po vsem svetu.

Legenda pravi, da je Linguanotto recept za tiramisu ustvaril v božičnem času leta 1969, ko mu je med pripravo vaniljevega sladoleda v skledo z jajci in sladkorjem padla žlica maskarponeja. V restavraciji Le Beccherie, ki sredi Treviža deluje še danes, imajo drugačno zgodbo. Iz podobnih sestavin naj bi namreč po porodu za Albo krepke zajtrke pripravljala njena tašča, potem se je odločila, da bosta skupaj s slaščičarjem v moževi restavraciji naredila nekaj na to temo. Po dolgem preizkušanju jima je menda uspelo leta 1971 ali 1972, ko so novo slaščico tudi prvič postavili na jedilnik. Originalni tiramisu je bil okrogle oblike, danes je bolj razširjena kvadratna različica.

A Linguanotto ni edini, ki mu pripisujejo avtorstvo slaščice. Nekateri pravijo, da so jo že konec 17. stoletja ustvarili v Sieni v Toskani, nekaj podobnega naj bi pred drugo svetovno vojno stregli v eni od restavracij v malem kraju Pieris ob Soči v Furlaniji - Julijski krajini.