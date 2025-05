Odnos do Boga, odnos do življenja

Naziv najstarejše osebe se zdaj seli v Veliko Britanijo. Po navedbah iz baze podatkov LongeviQuesta, ki spremlja dolgoživost, je bila Inah Canabarro v otroštvu krhkega zdravja in so številni dvomili, da bo preživela. Čeprav je trdila, da je rojena 27. maja 1908, so raziskave pokazale, da je bil njen dejanski rojstni datum verjetno enajst dni kasneje, 8. junija, je navedla nemška tiskovna agencija DPA.

Nuna je postala leta 1934 in delala kot učiteljica. Ob njenem 110. rojstnem dnevu ji je namenil blagoslov papež Frančišek. Inah Canabarro je živela 116 let in 326 dni. Po navedbah LongeviQuesta je bila 15. najstarejša dokumentirana oseba v zgodovini in druga najstarejša nuna za Francozinjo Lucile Randon, ki je umrla leta 2023 pri 118 letih. Najstarejša oseba na svetu je postala po smrti Japonke Tomiko Itooka januarja, ki je prav tako umrla pri 116 letih.

Naziv najstarejše osebe ima zdaj Ethel Caterham iz Surreyja v Angliji, ki je po podatkih LongeviQuesta stara 115 let. Po poročanju Guardiana ta skrivnost dolgoživosti pripisuje odnosu do življenja. Rojena leta 1909 je prva Britanka, ki je prevzela naziv najstarejše osebe na svetu po letu 1987, ko je bila rekorderka 114-letna Anna Williams.

Ethel ​Caterham živi v domu za starostnike v Lightwaterju v Surreyju. »Vse sem sprejemala sproščeno, vzpone in padce,« je leta 2020 povedala za BBC in dodala, da ima načelo, da se »nikoli z nikomer ne prepiram. Poslušam in delam, kar mi je všeč.«

Ethel ​Caterham je bila rojena 21. avgusta 1909 v Shipton Bellingerju v Hampshiru. Odraščala je v Wiltshiru kot druga najmlajša od osmih otrok. Pri 18 letih je postala varuška v vojaški družini v Britanski Indiji, preden se je tri leta pozneje vrnila v Anglijo, kjer je leta 1931 spoznala svojega moža, podpolkovnika Normana Caterhama. Par se je poročil leta 1933 v katedrali v Salisburyju, imata dve hčeri. Njen mož je umrl leta 1976. Ethel ​Caterham ima tri vnukinje ter pet pravnukov. »Potovala sem po vsem svetu in končala v tem čudovitem domu, kjer mi dajejo vse, kar si želim,« je dejala. Naziv sta ji podelili LongeviQuest in Gerontology Research Group, raziskovalni organizaciji, ki preverjata starost za Guinnessovo knjigo rekordov.