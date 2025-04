Politika je sol njune zgodbe in vsakdana

Novoizvoljeni župan Pordenona Alessandro Basso in župan mesta Carlino Loris Bazzo sta se zapisala v zgodovino kot prvi istospolno usmerjeni par županov v Italiji, pri čemer oba prihajata iz desničarskih strank. Zaradi politike se včasih tudi skregata, v prihodnosti pa ne izključujeta poroke, sta povedala v pogovoru za Corriere della Sera.

Loris Bazzo, letnik 1976, je župan mesta Carlino z nekaj več kot 2500 prebivalci v Videmski pokrajini. Medicinski brat je član Lige, prvič je bil izvoljen leta 2019, vnovič pa potrjen lani z 69 odstotki glasov. Dve leti mlajši Alessandro Basso, član Bratje Italije premierke Giorgie Meloni, ki je bil ravnatelj šole, je za novega župana Pordenona, enega glavnih mest Furlanije–Julijske krajine z 52.000 prebivalci, na zadnjih volitvah zmagal s 54 odstotki glasov.

Prihajata iz različnih okolij. Basso je bil vedno odkrit homoseksualec, Bazzo, ki je tudi oče dveh otrok, pa je za razkritje potreboval več časa. Srečala sta se na prijateljski večerji, ponovno pa v politiki. Skupaj sta od leta 2021, česar nista skrivala. Zato sta bila deležna nekaj medijske pozornosti, a se je kmalu polegla, nikoli pa nista bila deležna napadov ali diskriminacije zaradi svoje spolne usmerjenosti, sta dejala.

Združuje ju strast do politike: »Je prava sol najine zgodbe in najinega vsakdana. Zaradi politike se včasih prepirava, a se skušava hitro pomiriti, saj tistih nekaj ur, ki nama jih uspe preživeti skupaj, želiva preživeti brez motenj,« sta povedala za časopis.

V dveh letih sta imela dve volilni kampanji, a sta ju uspešno izpeljala, tudi v vsakdanjem življenju. »Ko sem lani ponovno kandidiral, mi je partner stal ob strani, tudi z nasveti in usmeritvami. Sam pa sem se iz njegove kampanje umaknil, raje ga podpiram na drugačen način: vsak večer, ko je po težkih in zahtevnih dneh prišel domov, sem ga vedno čakal,« je dejal Loris Bazzo.

Alessandro Basso pa je odličen kuhar in kuha za vse. Ne glede na to, da ju loči 60 kilometrov, živita vsak v svojem mestu, njuni lokalni skupnosti sta na prvem mestu. »Danes nisva poročena, ne izključujeva pa, da bova to nekega dne,« sta se dejala ljubimca, ki imata – zanimivo – skoraj enaka priimka.