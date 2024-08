Pravnica indijskega rodu, adut radikalnega desničarja

JD Vance je radikalen, a v svoji zadrtosti vendarle ni povsem enoznačen. Pred desetimi leti se je poročil z Usho Chilukuri, danes 38-letno potomko indijskih priseljencev.

Usha Chilukuri je bila rojena v San Diegu, Kalifornija. Njen oče, strojni inženir po izobrazbi, je na univerzi v San Diegu delal kot predavatelj. Mama, molekularna biologinja, je delala na univerzi v administraciji. Akademskim karieram so se posvetili tudi bolj oddaljeni predsedniki Ushe Chilukuri. Njen stari oče je na univerzi v Madrasu učil fiziko.

Na univerzi Yale je študirala zgodovino, na isti univerzi pa doktorirala iz prava. Med študijem jo je s štipendijo podpirala fundacija Melinde in Billa Gatesa.

Obstaja nekaj vzporednic med Usho Chilukuri Vance in demokratsko predsedniško kandidatko Kamalo Harris. Obe sta iz Kalifornije, obe sta končali študij prava. Mama Kamale Harris, Indijka po rodu, se je kot znanstvenica ukvarjala z biomedicino.

JD Vance in Usha Chilukuri sta se spoznala na univerzi Yale. Skupaj sta organizirala razpravo o družbenem zatonu bele Amerike. Usha Chilukuri Vance je nastopila tudi na konvenciji ameriške republikanske stranke in svojega soproga toplo priporočila volilnemu telesu.

Med finalom konvencije, ko sta na odru stala Donald Trump in JD Vance, odeta v modri obleki, sta se jima pridružili tudi Melania Trump in Usha Chilukuri Vance. Trump in Vance sta obljubljala, da bo Amerika spet velika, Usha in Melania pa sta nosili obleki v istem odtenku rdeče barve.