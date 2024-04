Prvi bolnik s presajeno ledvico prašiča zapustil bolnišnico

Američana Ricka Slaymana, prvega človeka, ki je prestal transplantacijo gensko spremenjene ledvice prašiča, so dva tedna po operaciji odpustili iz bolnišnice. Trenutek, ko je zapustil bolniško sobo najboljšega zdravja po dolgem času, je čakal več let, je dejal 62-letnik, preden se je poslovil od osebja Splošne bolnišnice Massachusetts, ki je največja učna bolnišnica medicinske fakultete bostonske univerze Harvard. »Zdaj se je ta trenutek končno uresničil in je gotovo eden najsrečnejših v mojem življenju,« je izjavil v sporočilu, ki jo je bolnišnica opremila s fotografijami bolnika in osebja.

Trenutek ni pomemben le zanj, ampak tudi za bolnišnico in medicinsko znanost. Slayman je sicer prejel že ledvice človeškega donatorja, vendar presaditev ni bila uspešna, zaradi česar je bil spet obsojen na dializo in bil že v zadnjem stadiju bolezni. Tokratni poseg z genetsko spremenjeno ledvico prašiča, za katerega so morali pridobiti dovoljenje za dostop do eksperimentalnega zdravljenja, so opravili sredi marca, operacija je trajala štiri ure.

Dvainšestdesetletni Američan je po dveh tednih že zapustil bolnišnico. FOTO: Massachusetts General Hospital

Ledvico prašiča, ki jo je prejel, je spremenila farmacevtska družba eGenesis s sedežem v Cambridgeu, ki je, kot so pojasnili, odstranila živalske gene, ki bi mu škodili, in dodala človeške, s čimer so izboljšali združljivost s človekom. Bolnišnica je izkušnje črpala iz svoje zgodovine uspešnih presaditev, saj je bila tudi v ozadju prve uspešne transplantacije ledvice leta 1954, prav tako iz raziskave, ki jo je izvedla z omenjeno cambriško družbo o medvrsnih transplantacijah organov. Ledvice so najpogosteje presajeni organ, vendar je povpraševanje po njih večje od števila organov, ko so na voljo za presaditev, so poudarili na Euronews. Možna rešitev je prav medvrsna transplantacija. Tokratna ledvica sicer ni prvi živalski organ, presajen v človeka. Doslej sta dva bolnika prejela prašičje srce, vendar sta bila postopka neuspešna.

Rick Slayman se medtem predvsem se veseli časa, ki ga bo lahko spet preživel z družino in prijatelji, brez bremena dialize, ki je dolga leta vplivala na kakovost njegovega življenja. Kot je razumeti, posebnih težav s tem, da bi prejel ledvico prašiča, ni imel. Dejal je, da v tem ni videl le priložnosti zase, ampak tudi način, da pomaga zagotoviti upanje za tisoče ljudi, ki potrebujejo presaditev organa. »Današnji dan ni samo začetek novega življenja zame, ampak tudi zanje,« je poudaril, preden je v četrtek zapustil bolnišnico.