Prvi bolnik s presajenim prašičjim srcem je umrl

Prvi človek, ki so mu presadili prašičje srce, je dva meseca po zgodovinskem posegu umrl, so danes sporočili iz zdravstvenega centra ameriške univerze Maryland v Baltimoru, kjer so poseg izvedli. David Bennett je umrl v torek, njegovo zdravstveno stanje pa se je začelo slabšati že pred nekaj dnevi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Njegovo stanje se je začelo slabšati pred nekaj dnevi. Ko je postalo jasno, da ne bo okreval, smo mu zagotovili sočutno paliativno oskrbo. V zadnjih urah življenja je lahko komuniciral z družino,« so iz bolnišnice sporočili v izjavi.

V začetku januarja so v večurni operaciji, ki je bila mejnik na področju presajanja organov, 57-letnemu Bennettu z življenjsko nevarno boleznijo srca vsadili gensko spremenjen organ prašiča. Po operaciji je bil nekaj dni priključen na srčno-pljučni aparat, nato pa je bilo po besedah zdravnikov njegovo stanje sprva razmeroma stabilno.

V ZDA, kjer tako kot drugje po svetu primanjkuje organov za presaditev, so lani opravili 3800 presaditev človeškega srca. Zaradi tega so poskusi s presajanjem živalskih organov v polnem teku. Pri tako imenovanih ksenotransplantacijah so se z organov primatov preusmerili na prašiče.