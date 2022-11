Prva uspešna donacija organa osebe, starejše od stotih let

Prvič v zgodovini transplantacij organov se je zgodilo, da so tovrsten poseg opravili z organom, ki ga je donirala oseba, starejša od stotih let, poroča italijanska novinarska agencija Ansa.

Kot poudarjajo, gre za poseg, ki v svetovni medicinski dokumentaciji nima primerjave.

Zanj so se odločili v bolnišnici San Giovanni di Dio v Firencah, kjer so prejšnji teden za transplantacijo pripravili jetra ženske, ki je umrla v starosti stotih let, desetih mesecev in enega dneva. Njena jetra so ocenili za ustrezna za transplantacijo, ki so jo opravili pri osebi s čakalne liste v Pisi. Kot dodajajo, je presaditev uspela, pacient je v dobrem stanju.

Poseg označujejo za vrh večletnega kliničnega angažmaja na področju transplantacij organov starejših donatorjev. Na področju Italije je doslej za najstarejšo donatorko organa veljala ženska iz Fabriana, ki je umrla v starosti 97 let in sedem mesecev.