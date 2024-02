Keanu Reeves od Matrice do potice

Slovenijo je, po neuradnjem poročanju portala 24 ur poslovno, obiskal legendarni igralec Keanu Reeves, ki je dal talent, obraz in stas filmom, kakršni so trilogija Matrica, Hudičev advokat, Moj mali Idaho, Hitrost idr.

Keanu Reeves v Ljubljani. FOTO: arhiv Žito

Po neuradnih podatkih naj bi posnel oglas za podjetje Akrapovič. Tako naj bi obiskal tovarno podjetja v Črnomlju, kasneje pa tudi tovarno v Ivančni Gorici.

Kot pišejo Slovenske novice, se je že srečal tudi s tukajšnjo potico.

Iz skupine Žito so namreč sporočili, da je zvezdnik, znan po dostopnosti in ne preveč zvezdniškem obnašanju, v njihovi trgovini na Bavarskem dvoru v Ljubljani popil kavo, podarili pa so mu tudi potico.

Menda so v to kavarno in pekarno vsak dan obiska zahajali člani njegove ekipe, ki so zadnji dan prodajalkam omogočili fotografiranje s priljubljenim igralcem.

Legendarni igralec naj bi Slovenijo zapustil jutri.