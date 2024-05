Mladi kajakaš po nesreči na reki Savi umrl

Mladi kajakaš, ki se je v torek hudo poškodoval pri vožnji s kajakom po Savi Dolinki v občini Bled, je v bolnišnici umrl. Kajakaša je po navedbah Kajakaške zveze Slovenije potegnilo pod odlomljeno vejo. Od tam so ga potegnili blejski potapljači in gasilci ter ga oživljali do prihoda reševalcev.

Pri kajakaški zvezi so ob tem poudarili, da jih je tragični dogodek globoko prizadel. »Vsem svojcem, bližnjim in kajakaškim prijateljem v teh izjemno težkih trenutkih izrekamo iskreno sožalje,« so zapisali.

Kot so navedli, v kajakaškem športu vsi vselej stremijo k maksimalni varnosti in usposobljenosti trenerjev, vendar tovrstnih tragičnih dogodkov žal ni mogoče predvideti.

Kajak kanu klub Ljubljana bo pri preiskavi za razjasnitev vseh okoliščin še naprej aktivno sodeloval s preiskovalnimi organi, hkrati pa ob tem čustvenem dogodku tudi nudil vso ustrezno psihološko pomoč vsem prizadetim. Vso potrebno pomoč bo prizadetim nudila tudi Kajakaška zveza Slovenije, so še sporočili z zveze.