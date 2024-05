Netanjahu zavrnil možnost konca vojne in umika vojske iz Gaze

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes odločno zavrnil možnost, da bi se izraelska ofenziva v Gazi končala, izraelske sile pa umaknile iz oblegane palestinske enklave. To naj bi bila namreč pogoja, ki ju je postavilo palestinsko gibanje Hamas za privolitev v dogovor o premirju.

Medtem ko v Kairu potekajo pogajanja o morebitnem premirju v Gazi, v katerih poleg predstavnikov Hamasa sodelujejo posredniki iz Katarja, Egipta in ZDA, je izraelski premier Netanjahu danes odločno zavrnil možnost, da bi se vojna v Gazi končala.

Palestinsko gibanje Hamas namreč vztraja pri zahtevi, da bi morebiten dogovor o premirju moral vključevati trajno prekinitev ognja oziroma konec vojne v Gazi, od koder bi se morale nato izraelske sile umakniti.

»Izrael ne bo pristal na zahteve Hamasa, ki pomenijo predajo, in bo nadaljeval boj, dokler ne bo dosegel vseh svojih ciljev,« je dejal Netanjahu. Dodal je, da se izraelska delegacija na tej točki ne bo pridružila pogajanjem v Kairu.

Politični vodja Hamasa Ismail Hanija je v odzivu obtožil izraelskega premierja, da sabotira prizadevanja posrednikov, ki v Kairu sodelujejo v pogajanjih za sklenitev premirja v Gazi in izmenjavo izraelskih talcev za palestinske zapornike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Premier Benjamin Netanjahu nenehno izumlja utemeljitve za nadaljevanje agresije, za širjenje konflikta in sabotiranje prizadevanj različnih posrednikov in strani, udeleženih v pogajanjih o premirju,« je dejal.

Izraelska vlada prepovedala oddajanje mreži Al Džazira

Netanjahu je danes sporočil, da je njegova vlada sprejela odlok, v skladu s katerim bo katarski mreži Al Džazira prepovedano oddajanje na območju Izraela. Odlok naj bi v veljavo stopil takoj in veljal najmanj 45 dni, v roku štirih dni pa bo moralo o zadevi odločati še sodišče.

FOTO: Hatem Khaled/Reuters

Izraelski minister za komunikacije Šlomo Karhi, ki pripada Netanjahujevi skrajno desni stranki Likud, pa je sporočil, da je danes podpisal odlok, ki katarski televizijski mreži prepoveduje oddajanje v Izraelu.

Do te poteze izraelske vlade prihaja po tem, ko je parlament aprila potrdil nov zakon o medijih. Slednji vladi daje pooblastila, da prepove oddajanje tujim televizijskim programom, če presodi, da ogrožajo varnost države, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vlada je po poročanju izraelskega časnika Haaretz pooblastila Karhijevo ministrstvo, da katarski mreži prepove oddajanje v Izraelu, tako v angleškem kot v arabskem jeziku, zapre pisarne Al Džazire na območju Izraela ter zaseže vso opremo, ki jo uporabljajo njeni zaposleni.

»Obsojamo to zločinsko dejanje Izraela, ki krši človekovo pravico do dostopa do informacij,« je v odzivu zapisala mreža Al Džazira. Odzvalo se je tudi palestinsko gibanje Hamas, ki je potezo Izraela označilo za »vrhunec vojne proti novinarjem z namenom prikrivanja resnice«.

Zakon omogoča prepoved oddajanja za obdobje 45 dni, ki se lahko podaljša, poročajo izraelski mediji. Odredbo o prepovedi oddajanja mora v 24 urah obravnavati pristojno sodišče, ki mora nato v treh dneh odločiti, ali bo začela veljati.

Sam zakon o medijih je sicer vezan na stanje izrednih razmer v državi, ki ga je izraelska vlada razglasila po 7. oktobru lani, ko je izbruhnila vojna v Gazi. Po navedbah izraelskih medijev naj bi torej prenehal veljati 31. julija ali prej, če bi vlada vmes preklicala izredno stanje.