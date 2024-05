Današnja kreativnost bo dediščina zanamcev

V nadaljevanju preberite:

V Ljubljani so tri Plečnikove trafike: na Vegovi ulici ter na Hrvatskem in Prešernovem trgu. Slednjo so pred kratkim prenovili, po novem pa bo služila kot prodajalnica pretežno butičnih izdelkov. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali z arhitektko Nino Savič, ki je opremila njeno notranjost, ter tremi podjetnicami, ki bodo v njej razstavile svoje izdelke – Slađano U. Šimunac, Ivo Herman in Špelo Koselj Preinfalk.