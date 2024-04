Sedemnajstletnik, najmlajši izzivalec za svetovni šahovski naslov

Indijski šahovski talent Gukesh Dommaraju je na dobri poti, da postane najmlajši svetovni prvak v tej disciplini. Sedemnajstletni velemojster, ki na lestvici najboljših trenutno zaseda 16. mesto, bi to postal z zmago proti aktualnemu svetovnemu prvaku, 31-letnemu Kitajcu Dingu Lirenu, in naziv odvzel Gariju Kasparovu, ki je svetovno lovoriko osvojil pri dvaindvajsetih.

Priložnost za to se je Gukeshu D, kot ga kličejo, nedavno ponudila v Torontu, kjer je na kandidatskem turnirju premagal številko tri na svetu, Japonca Hikaruja Nakamuro. S tem je postal najmlajši izzivalec svetovnega prvaka v šahovski zgodovini – Gariju Kasparovu je to uspelo pred natanko štiridesetimi leti, ko je bil star dvajset let.

A mladenič, ki od lani velja za najboljšega indijskega šahista vseh časov, je na tiskovni konferenci po kandidatskem turnirju povedal, da so ga po partiji sicer preplavila čustva, vendar pa mu ni mar za rekorde, čeprav zvenijo privlačno. Dodal je, da se veseli svetovnega prvenstva kot tudi priprav nanj. Datum in kraj bosta znana naknadno.

Gukeshev tekmec Ding Liren, naslov prvaka je osvojil po tem, ko se dotedanji petkratni zmagovalec Magnus Carlsen ni odločil za branjenje naslova, je trenutno v slabi formi in zato na devetmesečni pavzi. Na lestvici najboljših na svetu zaseda peto mesto in je prvi Kitajec z naslovom svetovnega prvaka. Pri tekmovalkah pa je drugače: tako aktualna svetovna prvakinja kot njena letošnja izzivalka prihajata iz Kitajske.

Tudi Gukesh D se je na kandidatskem turnirju soočil z rojakom, in sicer z le leto starejšim Rameshbabujem Praggnanandho. Ta je pred dvema letoma osupnil svet, ko je premagal Magnusa Carlsena. V Indiji res ne manjka nadarjenih šahistov: Pragg, kot mu rečejo oboževalci, je, denimo, nacionalni šahovski mojster postal že pri desetih, dve leti zatem pa drugi najmlajši šahovski velemojster na svetu. Z Rameshbabu Vaishali sta lani postala prva brat in sestra s tem nazivom v zgodovini.

Gukesh D, na čigar zmago na kandidatskem turnirju sta se odzvala tako indijski premier Narendra Modi kot Gari Kasparov, pa je z mesta najboljšega indijskega šahista izrinil Viswanathana »Vishyja« Ananda. Na vrhu lestvice je kraljeval celih štirideset let in bil doslej edini Indijec, ki se je potegoval za svetovni naziv. Anand je na omrežju x izrazil ponos nad Gukeshevo igro in obvladovanjem situacij ter mu zaželel, naj uživa v trenutku.