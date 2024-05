Tesen poraz za slovo pred odhodom med elito

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je navzlic že zagotovljeni vrnitvi med najboljše na svetu tudi za ob slovesu z Bolzanom garala za novo zmago proti Madžarski, na koncu pa izgubila z 1:2 Kakšen je bil načrt selektorja Eda Terglava za to zadnjo tekmo? Koliko slovenskih navijačev se je zbralo v dvorani, kakšen mejnik predstavlja njihova navzočnost? Kdaj in kako je bila tekma odločena? Kaj sta ob koncu dejala kapetan risov Robert Sabolič in najboljši vratar prvenstva Gašper Krošelj?