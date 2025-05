Slučajno našli dolgo pogrešani kip

Doprsni kip iz belega marmorja in prekrit z grafiti, ki je krasil grob ameriškega pevca skupine The Doors Jima Morrisona, je skrivnostno izginil leta 1988. Pred dnevi pa so ga čudežno in po naključju spet našli. Kot poroča Guardian, je policija med neko hišno preiskavo naletela na omenjeni kip, ki je bil v dobrem stanju – še vedno poln grafitov in brez nosu, a ta organ je izgubil, še preden je izginil, saj so ga »ukradli« lovci na spominke.

Kip, zasnovan kot poklon Morrisonu, je po njegovi smrti izklesal hrvaški umetnik Mladen Mikulin. Leta 1981, deset let po smrti pevca, so ga postavili na njegov grob na pariškem pokopališču Père-Lachaise. Morrison je umrl star komaj 27 let in okoliščine njegove smrti še vedno ostajajo zavite v tančico skrivnosti.

Njegov grob je takoj po smrti postal središče romanja oboževalcev, ki so tam plesali, kadili travo, pili alkohol in se zabavali z enim najbolj znanih »prebivalcev« Père-Lachaisa. Upravnikom pokopališča je končno prekipelo in grob je začel varovati stražar. A kljub temu je nekega dne slavni doprsni kip izginil. Začele so krožiti govorice o tem, kaj bi se lahko zgodilo – nekateri so govorili, da sta kip, ki je težak 128 kilogramov, neke noči kar na svojem mopedu odpeljala dva oboževalca, drugi pa so verjeli, da ga je umaknila mestna uprava, ker ga je hotela zaščititi.

Leta 1994 je čuvaj ujel dva Američana, ki sta želela na grob postaviti svojo bronasto različico doprsnega kipa. Eden od njiju je povedal, da je pripotoval iz Utaha in porabil na tisoče dolarjev iz lastnega pokojninskega sklada, da bi v Pariz pripeljal kip, a so ga upravniki pokopališča odstranili.

Pravkar odkriti original je navdušil oboževalce pevca, a še vedno ni jasno, ali ga bodo vrnili na pevčev grob.

Jim Morrison se je rodil 8. decembra 1943 v Melbournu na Floridi kot James Douglas Morrison. Že od otroških let je bil navdušen bralec, zgodaj se je poskusil tudi v pisanju. Velik vtis so nanj naredili nekateri pesniki in filozofi, zlasti Friedrich Nietzsche in Arthur Rimbaud.

Leta 1965 je srečal trojico glasbenikov in z njimi ustanovil skupino The Doors. Vse ostalo je glasbena zgodovina. Za publiko je bil Morrison neustav­ljivo privlačen, za lastnike klubov in varuhe javnega reda in miru pa nevaren kot tempirana bomba, saj je na odru, pod vplivom drog, vedno naredil kaj nedovoljenega – recimo, da se je slekel do golega.

Kako in zakaj je 3. julija 1971 umrl eden najbolj karizmatičnih pevcev v zgodovini rocka, morda ne bo nikoli zares pojasnjeno. Pariz, kamor se je umaknil, da bi se posvetil pisanju poe­zije in se otresel alkohola in drog, mu ni prinesel duševnega miru, samo­destruktivnosti ni mogel uiti. Usodnega jutra ga je njegovo dekle našlo mrtvega v kopalni kadi. Ker na telesu ni bilo znakov nasilja, po tedanjih francoskih zakonih obdukcija ni bila potrebna in za uradni vzrok smrti je obveljala odpoved srca.