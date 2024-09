Umetnik bi moral obiskati okulista

Prejšnjo soboto so v grajskih vrtovih v kraju Antrim severno od Belfasta na Severnem Irskem odkrili bronasti kip britanske monarhinje z najdaljšim stažem, pokojne kraljice Elizabete II. in njenega moža, princa Filipa. Težava je, da si kraljica, ki jo v stvaritvi umetnika Anta Brennana poleg moža spremljata tudi dva bronasta korgija, ni prav nič podobna.

Mestna svetnica Vera McWilliam je za oddajo News NI na BBC komentirala: »Moramo biti iskreni, v nobeni obliki ne spominja na kraljico.« Richard, domačin iz Antrima, je kip najprej videl na spletu, potem pa si ga je prišel ogledat v živo. »Kdorkoli se je podpisal pod to, bi moral na pregled k okulistu. Kip ni dober. Jaz bi ga podrl. Ni v čast spominu na njeno veličanstvo, zato bi ga odstranil,« je bil kritičen.

Neka druga obiskovalka je dejala, da je bronasta kraljica videti prestara, sicer pa se ji zdi kip lep in uteleša značaj monarhinje. Alejandro je s prijatelji na ogled pripotoval iz Londona. »Verjetno gre za dobro stvar, saj se tako spominjamo kraljice, toda ne zdi se mi podobna sama sebi. Princ in korgija so videti v redu, kraljica pa si res ni podobna,« je komentiral.

Bronasti kraljica, princ Filip in dva korgija burijo duhove. FOTO: Mestni svet Antrima in Newtownabbeyja

Cheryl in Gordon in Saintfielda sta imela nekaj predlogov za izboljšave. »Nekaj bi bilo treba narediti z zgornjim delom telesa in desno roko, še vedno pa je zelo lepo videti kraljico,« je menila Cheryl, Gordon pa je dodal: »Vse ostalo se mi zdi v redu, težava je njen obraz, ki ji res ni podoben. Ampak vsi vemo, za koga gre, zato je najbolje, da kip ostane takšen, kot je.« Marie je bila po drugi strani navdušena, ker je kraljica upodobljena takšna, kot je bila v zasebnem življenju, obdana s konji in psi: »To je njena prizemljena upodobitev, kraljica, ki ji je gibanje na svežem zraku narisalo nasmeh na obraz.«

Polemike okoli kipa so se začele, ko je mestni svet na družbenih omrežjih objavil fotografije skulpture. Od takrat so že onemogočili komenarje pod fotografijami.

Župan Antrima in Newtownabbeyja Neil Kelly je na slovesnem odkritju kipa povedal, da gre za »čudovito delo«, njegov namestnik Paul Dunlop pa je za BBC povedal: »Okusi so različni. Vsak ima svoje mnenje, toda pomembno je to, kar skulptura predstavlja. Umetnik Anthony »Anto« Brennan, ki je sicer najbolj znan po šahovskih figuricah v podobi uglednih severnoirskih politikov, se na polemike še ni odzval.