Umrl je »moški z zlato roko«

Iz Avstralije poročajo, da je sredi februarja umrl eden najbolj uspešnih krvodajalcev na svetu James Harrison. Njegova krvna plazma je rešila življenja več kot 2,4 milijona otrok, poroča britanski BBC. Njegova družina je v ponedeljek sporočila, da je umrl 17. februarja med spanjem v domu starejših v avstralski zvezni državi Novi Južni Wales. Star je bil 88 let.

V Avstraliji je bil znan kot moški z zlato roko, saj je njegova kri vsebovala redko protitelo anti-D, ki ga uporabljajo pri izdelavi zdravila, ki ga dajejo nosečnicam, pri katerih obstaja nevarnost, da bi njihova kri napadla njihove še nerojene otroke.

Gre za stanje med nosečnostjo, ko so materine rdeče krvničke nezdružljive z otrokovimi. Materin imunski sistem zato doživlja otrokove rdeče krvničke kot grožnjo in proizvaja protitelesa, s katerimi jih napada. To lahko resno škoduje otroku, povzroči hudo anemijo, srčno popuščanje ali celo smrt.

H krvodajalstvu se je zavezal pri 14 letih

Krvodajalska služba avstralskega Rdečega križa je v poklonu spomnila, da se je Harrison krvodajalstvu zavezal pri 14 letih, ko je prejel transfuzije krvi med obsežno operacijo prsnega koša.

S krvodajalstvom je začel kot 18-letnik in je kri dajal vsaka dva tedna do svojega 81. leta.

Med letoma 2005 in 2022 je bil svetovni rekorder po količini donirane krvne plazme.

Njegova hčerka Tracey Mellowship je dejala, da je bil oče zelo ponosen, da je rešil toliko življenj. Pri tem je vedno poudarjal, da dajanje krvi ne boli, življenje, ki ga rešiš, pa bi lahko bilo tudi tvoje.

Med letoma 2005 in 2022 je bil svetovni rekorder po količini donirane krvne plazme. FOTO: Victoire Mukenge/Reuters

Preden so sredi šestdesetih let prejšnjega stoletja razvili intervencije proti D, je umrl eden od dveh dojenčkov z diagnozo HDFN, navaja BBC. Ni jasno, zakaj je bila njegova kri tako bogata s protitelesom anti-D, nekatera poročila trdijo, da je bilo to povezano z obsežno transfuzijo krvi, ki jo je prejel pri 14 letih.

V Avstraliji je manj kot 200 darovalcev anti-D, vendar po ocenah vsako leto pomagajo približno 45.000 materam in njihovim dojenčkom, poroča avstralska krvna služba Rdečega križa, znana tudi kot Lifeblood. Ta je sodeloval z avstralskim Inštitutom za medicinske raziskave Walter in Eliza Hall pri gojenju protiteles D v laboratoriju s podvajanjem krvi in ​​imunskih celic Harrisona in drugih darovalcev.

Sodelujoči raziskovalci upajo, da bo mogoče laboratorijsko izdelan anti-D nekega dne uporabiti za pomoč nosečnicam po vsem svetu. »Ustvarjanje nove terapije je že dolgo 'sveti gral',« je dejal David Irving, direktor raziskave Lifeblood.

Opozoril je na pomanjkanje darovalcev, zavezanih rednemu darovanju, ki so sposobni proizvajati protitelesa v zadostni količini in kakovosti.