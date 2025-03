Umrl ustanovni član skupine Novi fosili

V 84. letu je umrl Marinko Colnago, basist in vokalist ter eden izmed ustanovni član priljubljene jugoslovanske oziroma hrvaške glasbene skupine Novi fosili, ki je zaslovela s pesmimi kot so Za dobra stara vremena, Košulja plava, Milena in drugimi uspešnicami.

Skupino so leta 1969 ustanovili Slobodan Momčilović, Slavomir Cvija, Milan Čaleta in Colnago, ki je z Novimi fosili nastopal vse do zadnjih mesecev pred smrtjo.

Na uradni facebook strani skupine so zapisali: »Dragi naši, z veliko žalostjo sporočamo, da nas je zapustil naš dobri duh Fosilov, naš dragi Marinko. Neskončno ga bomo pogrešali. Marinko za vedno si v naših srcih.«

Colnago ni bil uspešen le kot glasbenik, temveč tudi kot nogometaš, igral naj bi celo v jugoslovanski reprezentanci. Umrl je po kratki in težki bolezni, poroča portal Jutarnji.hr.