Umrl zadnji pilot bitke za Britanijo, ki so ga med vojno štirikrat sestrelili

V starosti 105 let je umrl še zadnji še živeči pilot legendarne bitke za Britanijo, poročata BBC in Guardian. John »Paddy« Hemingway je v bitki sodeloval pri svojih 21 letih kot lovski pilot, šlo pa je za ključno borbo, v kateri so pripadniki Kraljevskega letalstva (RAF) branili nebo pred obsežnim napadom nemškega letalstva. Bitka za Britanijo velja za odločilno pri zavarovanju britanskega zračnega prostora po padcu Francije, kar je omogočilo nadaljnji odpor proti nacistični agresiji.

Hemingway se je rodil v Dublinu in se je Kraljevemu letalstvu pridružil že kot najstnik. Med vojno so ga štirikrat sestrelili, a je vedno preživel. Med zračnimi boji avgusta 1940 je bil prisiljen dvakrat izskočiti iz svojega letala hurricane, enkrat je pristal v morju ob obali Essexa in drugič v močvirju. V letu 2019 so našli razbitine njegovega hurricana, pri čemer so našli tudi kontrolni steber in gumb za streljanje v položaju »fire«.

Ko je tretjič izskočil iz letala, tedaj iz nočnega lovca havoc zaradi okvare instrumentov v slabem vremenu, si je zlomil roko na repnem delu letala, njegovo padalo pa se ni pravilno odprlo, zato je pristal na vejah drevesa. Četrtič je izskočil med boji blizu Ravenne v Italiji, ko so večkrat zadeli njegovo letalo spitfire. Hemingway je pristal na sovražnem ozemlju, a so mu italijanski prebivalci pomagali priti nazaj do zaveznikov.

Bitka za Britanijo je trajala tri mesece in pol, tedanji predsednik vlade Winston Churchill pa je opisoval, kako so piloti spadali v »The Few«, torej v skupino maloštevilnih pilotov, ki so opravili zelo veliko dela. »Nikoli v polju človeškega konflikta nismo tako veliko dolgovali tako maloštevilnim,« je tedaj dejal v svojem slavnem govoru.

Ob Hemingwayevi smrti se je oglasil tudi zdajšnji britanski predsednik vlade Keir Starmer. Poudaril je pogum in pilotov, ki so s svojimi dejanji prispevali k koncu druge svetovne vojne. Ob izgubi Hemingwayevega življenja je izrazil žalost in poudaril, da je bil vedno skromen glede svojega prispevka, saj se je pogosto opisoval kot »srečni Irec«, ki je preprosto opravljal svojo dolžnost, kot toliko drugih njegove generacije.

V pogovoru za BBC pred dvema letoma je Hemingway denimo dejal, da ni nikoli iskal slave zaradi svojega sodelovanja v bitki za Britanijo. Razlagal je, da so preprosto opravljali svojo delo, za katero so bili usposobljeni. Kvečjemu je vedno znova poudarjal žalost zaradi izgube prijateljev, še posebej Richarda Leeja avgusta 1940.

Prejel je tudi več nagrad. Med drugim priznanje Distinguished Flying Cross (DFC) julija 1941, ki ga RAF podeljuje za junaštvo, pogum ali predanost dolžnosti.